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Король Испании выступил с заявлением после того, как его забросали грязью

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Король Филипп VI и королева Летисия
Король Филипп VI и королева Летисия. Фото: twitter.com/CasaReal

Король Испании Филипп VI прокомментировал инцидент в Валенсии, где его пытались закидать грязью – он призвал проявить понимание к пострадавшим от наводнения, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В ходе посещения объединенного центра по координации автономного сообщества Валенсия монарх выразил благодарность всем, кто участвует в спасательных работах.

По его словам, власти должны дать пострадавшим надежду на разрешении ситуации с наводнениями, и гарантировать, что государство будет участвовать в решении проблемы "во всей своей полноте".

"Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось (в результате наводнений – прим. ред.)", – заявил король на видео, которое опубликовал королевский дом Испании.

Напомним, инцидент с Филиппом VI и его супругой Летисией произошел в воскресенье – их закидали грязью во время визита в Валенсию, где, по последним данным, от разрушительного наводнения погибли больше 200 человек.

СМИ писали, что местные жители сильно возмущены медленной реакцией официальных властей. Большая часть работ по очистке и поискам ведется жителями и тысячами добровольцев.

После инцидента королевский дом сообщил, что монарх и его супруга прервали свой визит в районы, пострадавшие во время смертоносных ливней и наводнений, отменив поездку в Чиву.

Добавим, в конце октября на юго-востоке Испании торнадо вызвал сильнейшие наводнения, из-за проливных дождей реки вышли из берегов, ряду районов причинен значительный ущерб.

По последним данным, в результате ЧП погибли больше 210 человек, еще несколько сотен пропали без вести. Сообщалось, что число погибших после масштабных наводнений, вызванных торнадо "Дана", может превысить 500 человек.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что среди погибших и пострадавших при наводнении в Испании наших граждан нет.

В минувшие выходные президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Испании Фелипе VI и выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182394-korol-ispanii-vystupil-s-zayavleniem-posle-togo-kak-ego-zabrosali-gryazyu/

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