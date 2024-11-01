Расследование в отношении маркетплейса Temu начали в Евросоюзе

Евросоюз начал официальное разбирательство в отношении китайского торгового сайта Temu из-за опасений, что платформа не в состоянии остановить продажу нелегальной продукции, пишет The Guardian.

Официальное расследование было начато в четверг.

Европейская комиссия заявила, что у нее есть многочисленные опасения, что платформа, принадлежащая PDD Holdings, нарушает новый закон о цифровых услугах - компания не имеет достаточно надежных систем, чтобы остановить повторное появление ранее приостановленных недобросовестных торговцев.

Отмечается, что продукция вновь появляется иногда через несколько дней после удаления.

Обеспокоенность по поводу продажи контрафактной продукции, фармацевтических препаратов, косметики и игрушек была высказана различными органами власти по всей Европе. Особое возмущение выразили власти Германии, Дании, а также Ирландии.

В комиссии заявили, что намерены убедиться, что продукты, продаваемые на их платформе, соответствуют стандартам ЕС и не наносят вреда потребителям.

Помимо этого комиссия обеспокоена агрессивной тактикой продаж на платформе - особое возмущение вызывают вознаграждения, похожие на игровые.

Официальные лица заявили, что Temu чрезвычайно оперативно отреагировала на запрос ЕС.

Согласно информации на официальном сайте маркетплейса, Temu - это компания электронной коммерции, которая соединяет потребителей с миллионами торговых партнеров, производителей и брендов. Является частью PDD Holdings - многонациональной торговой группы, которая владеет и управляет портфелем предприятий.