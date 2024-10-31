Знаменитые GTA и Counter Strike официально запретили в Таджикистане

В Таджикистане запретили распространение видеороликов и игр, "содержащих аморальный и насильственный характер", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД страны.

В Telegram-канале МВД Таджикистана опубликовано обращение к жителям страны, в котором сообщается о запрете на распространение ряда видеороликов и игр. Отдельно в МВД обратились к владельцам компьютерных клубов.

"Согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Республики Таджикистан, игры Counter Strike и Grand Theft Auto (GTA) содержат элементы насилия, убийств и грабежей.

Анализы правоохранительных органов также показывают, что, к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления", - сказано в сообщении.

Правоохранительные органы выдвинули требование к владельцам компьютерных клубов не допускать распространения этих игр.

"В то же время гражданам следует контролировать своих детей и не позволять им играть в игры, пропагандирующими убийства и насилие. Столичная милиция со своей стороны будет проводить рейды и проверочные мероприятия", - предупредили в МВД.

По данным сайта РБК, Counter Strike - это серия многопользовательских шутеров от первого лица. Игровой процесс идет в несколько раундов между двумя командами, одна из которых - "спецназ", а другая - "террористы". Первая игра вышла в 2000 году.

Grand Theft Auto (GTA) - еще одна серия видеоигр, созданная в жанре action-adventure: игрок управляет выбранным персонажем в режиме от первого или от третьего лица, персонаж может свободно передвигаться по обширному миру игры как пешком, так и на автомобилях и других видах транспорта. Игровые задания в значительной степени связаны с грабежами, угоном автомобилей и другими тяжкими преступлениями. В процессе игрок может участвовать в перестрелках или иным образом нарушать общественный порядок в городах.

Ранее сообщалось, что киберспортивный коллектив, основанный в Украине, стал победителем первого мейджора по Counter-Strike 2.

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