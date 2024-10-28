McDonald's вернет в меню бургеры, предположительно вызвавшие вспышку кишечной палочки в США

McDonald's возвращает в меню ресторанов быстрого питания бургеры, предположительно вызвавшие вспышку кишечной палочки в нескольких штатах США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Бургеры Quarter Pounder, изъятые из продажи после недавней вспышки кишечной палочки, вернутся в меню около 900 ресторанов сети на этой неделе. Пострадавшие заведения составляют примерно пятую часть всех американских ресторанов McDonald's.

Возвращение бургеров в меню произойдёт с временным исключением нарезанного лука, пока органы здравоохранения продолжают выяснять точный источник инфекции.

Изменения затронут рестораны в штатах Колорадо, Канзас и Вайоминг, а также в отдельных районах Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико, Оклахомы и Юты. Директор по цепочке поставок североамериканского подразделения McDonald's Сезар Пина сообщил, что источник проблемы может быть связан с определенным ингредиентом и регионом. По его словам, заражённые продукты удалены из цепочки поставок.

Неделей ранее сообщалось, что 49 человек из десяти штатов заразились кишечной палочкой, предположительно из-за бургера Quarter Pounder. Вспышка привела к десяти госпитализациям и одному летальному исходу.