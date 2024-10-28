Мировые цены на нефть эталонных марок резко упали

Цены на нефть резко упали - свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть эталонных марок потеряли более 4%. Эксперты связывают это с ситуацией на Ближнем Востоке.

На лондонской бирже ICE после открытия торгов в понедельник, 28 октября, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent падала до 72,68 доллара за баррель - потеряла 4,43%.

В то же время наблюдалось и падение стоимости марки West Texas Intermediate (WTI) до 68,52 доллара за баррель (минус 4,54%).

Как пишет The Times of Israel, ситуация на рынке может быть связана с тем, что субботние удары Израиля по военным объектам в Иране обошли стороной нефтяные объекты страны.

Отмечается, что после атаки 1 октября цены поползли вверх, достигнув пика к 7-му числу, однако после они пошли вниз. Это произошло на фоне того, что стало ясно, что Израиль ограничил ответные меры.

Напомним, 26 октября израильские военные заявили, что наносят "точные удары" по военным объектам в Иране. Ответные действия израильских военных по Ирану ожидались после того, как Тегеран 1 октября нанес массированный удар по Израилю, выпустив около 200 баллистических ракет. Это было сделано в ответ на убийство Хасана Насраллы.

В Министерстве иностранных дел Ирана прокомментировал атаку Израиля. МИД Ирана назвал действия против нескольких военных центров явным нарушением международного права и Устава ООН, особенно принципа запрета угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и национального суверенитета страны. В ведомстве осудили подобные действия.

По мнению Тегерана, поддержка США и других западных стран действий Израиля является причиной нестабильности на Ближнем Востоке. Иранское ведомство возложило на Израиль и его западных союзников ответственность за "геноцид палестинского народа" и агрессию против Ливана, что, как утверждается, подрывает мир и стабильность в регионе.

После израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что ВВС Израиля уничтожили весь стратегический оборонный потенциал Ирана.