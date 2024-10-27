В Японии прошли парламентские выборы. Правящая партия может лишиться большинства

В воскресенье японские избиратели определяли судьбу правительства премьер-министра Сигэру Исибы на выборах, которые, как ожидается, могут положить конец единоличному правлению его Либерально-демократической партии.

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) может не набрать большинство из одной партии после напряженных внеочередных выборов, свидетельствуют экзит-полы и анализ NHK.

Прогноз национальной телекомпании NHK показывает, что ЛДП, которая была правящей в Японии почти всю ее послевоенную историю, и ее младший партнер партии по коалиции, правоцентристская партия "Комэйто", должны получить от 174 до 254 из 465 мест в нижней палате парламента Японии. И неясно, сможет ли правящая коалиция вообще получить большинство.

В последний раз ЛДП теряла большинство в 2009 году. Между тем ее крупнейший оппонент, Конституционно-демократическая партия Японии, наверняка добьется значительных успехов, сообщает NHK.

Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии (ХДПЯ), как ожидается, получит 128-191 место, пишет Reuters. Результат выборов может заставить ЛДП или ХДПЯ заключить соглашения о разделении власти с другими партиями при формировании правительства.

Премьер-министр Исиба Сигэру ранее заявлял, что если правящая коалиция сможет обеспечить большинство, он будет считать это победой. Но неясно, достигнут ли они порога в 233 места, отмечает NHK.

Исиба объявил о внеочередных выборах сразу после того, как был избран главой партии в конце сентября, надеясь получить публичный мандат на свое премьерство.

Опросы ранее уже показывали, что коалиция ЛДП и партии "Комэйто", ее давнего партнера по правящей коалиции, могут лишиться большинства в парламенте. Избиратели недовольны ростом стоимости жизни и все более напряженными отношениями с соседним Китаем.

Возможная потеря большинства в нижней палате парламента вынудит Исибу начать переговоры о создании коалиции с более мелкими партиями. Как отмечают аналитики, это может привести к неопределенности в некоторых областях политики.

Если Исиба договорится с партнерами, выступающими за сохранение околонулевых процентных ставок, это может стать головной болью для японского ЦБ, намеревающегося постепенно их повышать. Возникшая неопределенность и политические раздоры, несомненно, отразятся на фондовых рынках.

Как считает Джеффри Холл, эксперт по японской политике из Университета международных исследований Канда, привлечение партнеров в коалицию ослабит позиции как самого Исибы, так и его Либерально-демократической партии, которой придется идти на компромиссы.

Как показал опрос газеты Asahi, проведенный на прошлой неделе, ЛДП может потерять до 50 из 247 мест в нижней палате, которые у нее есть сейчас, а "Комэйто", у которой было 32 парламентария, может остаться менее чем с 30. В этом случае у коалиции не наберется 233 мест, необходимых для большинства

По опросам, ЛДП по-прежнему останется крупнейшей партией в парламенте. Но ей на пятки наступает оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии. По данным Asahi, ХДПЯ может получить до 140 мест.

Потенциальными партнерами по коалиции могут стать Демократическая партия для народа и Японская инновационная партия, но обе они предлагают политику, расходящуюся с линией ЛДП.

Демократическая партия для народа призывает вдвое снизить 10-процентный налог с продаж до тех пор, пока реальная заработная плата не вырастет, что не одобряется ЛДП, а Инновационная партия пообещала ужесточить правила пожертвований политическим партиям — отнюдь не неожиданная мера, если вспомнить, что нынешний кризис в японской политике развернулся из-за скандала с неучтенными пожертвованиями ЛДП на благотворительных собраниях.

Оба возможных партнера по коалиции также выступают против дальнейшего повышения учетных ставок ЦБ, который, в свою очередь, пытается постепенно отучить четвертую по величине экономику мира от десятилетий монетарного стимулирования.

Согласно опросу, проведенному общественной телекомпанией NHK, почти 40% избирателей утверждают, что их больше всего волнует состояние экономики и рост стоимости жизни. 28% хотят снижения налогов, а 21% надеется на последовательный рост заработной платы.

Исиба занял пост премьер-министра после того, как его предшественник Фумио Кисида, занимавший эту должность с 2021 года, принял неожиданное решение уйти в отставку в августе.

Он политик с большим стажем, ранее занимавший пост министра обороны, — назвал голосование "вердиктом народа". Но достаточно ли этого, чтобы восстановить доверие к ЛДП, которая находится у власти почти непрерывно с 1955 года, непонятно.

Серия скандалов подмочила репутацию правящей партии. Главный из них — отношения партии с противоречивой Церковью объединения. Был и коррупционный скандал, связанный с политическим финансированием.

Японская прокуратура проводит расследование в отношении десятков законодателей от ЛДП, обвиняемых в присвоении доходов от политических мероприятий по сбору средств. Эти обвинения, исчисляемые миллионами долларов, привели к роспуску влиятельных фракций, составлявших основу внутрипартийной политики.

Исиба провел чистку в рядах партии и заявил, что считает дело закрытым. К тому же он не исключил возможности предоставления государственных постов опальным политикам, что по мнению экспертов, может вызвать недовольство избирателей.