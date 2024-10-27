Король Карл III настроен в следующем году вернуться к своему обычному графику после лечения от рака

Король Великобритании Карл III вернется к "нормальному" графику зарубежных поездок в следующем году после того, как его только что завершившиеся визиты в Австралию и Самоа оказались "прекрасным тонизирующим средством", заявил представитель Букингемского дворца. В феврале этого года стало известно, что у короля обнаружена раковая опухоль и он вынужден значительно сократить число публичных мероприятий на период лечения.

Король Великобритании Карл III рассчитывает в следующем году вернуться к своему "нормальному" графику, рассказал корреспонденту Би-би-си Шону Кофлану источник в Букингемском дворце.

В феврале Букингемский дворец объявил, что у короля обнаружена раковая опухоль и он вынужден значительно сократить число публичных мероприятий на период лечения. С апреля Карл стал появляться на публике чаще, но его график до сих пор остается облегченным по сравнению с временами до онкологического диагноза.

По словам одного из представителей Букингемского дворца, сейчас идет работа над "насыщенной" программой зарубежного турне короля на следующий год.

"Невозможно переоценить ту радость, которую ему доставляют долг, служение, пребывание на публике, встречи с толпами людей, взаимодействия со всем спектром сообществ. Это по-настоящему поднимает ему настроение. Это видно", — сказал представитель дворца.

Продолжать работать — вот как король хочет отреагировать на диагноз «рак», пишет корреспондент Би-би-си по королевским делам Шон Кофлан. Это может включать в себя зарубежные визиты весной и осенью 2025 года, при условии, что его врачи дадут разрешение.

Только что король завершил визит в Австралию и на Самоа. Он остался очень доволен поездкой, сказал источник, и настроен в следующем году ездить с зарубежными визитами в обычном ритме.

Онкологическое лечение короля еще не завершено. Оно было приостановлено на время зарубежной поездки и по возвращении в Великобританию продолжится. По совету врачей в турне не включили визит еще и в Новую Зеландию.

"Он искренне полюбил этот тур. Он по-настоящему преуспел в этой программе. Она подняла его дух, настроение и способствовала выздоровлению. В этом смысле турне — несмотря на все его требования — стало идеальным тонизирующим средством", — сказал представитель дворца.

Во время визита было несколько моментов, которые могли показаться неприятными: во время выступления в парламенте Австралии один из сенаторов прервал его выкриками, а на саммите Содружества на Самоа больше всего внимания было привлечено к обсуждению репараций за рабство. Но короля это нисколько не задело, сказал представитель дворца.

"Он уже давно живет на свете. Как всегда, он сохранил спокойствие и продолжил. Он убежден, что свобода слова — это краеугольный камень демократии, и поэтому все имеют право на собственную точку зрения", — сообщил представитель Букингемского дворца.