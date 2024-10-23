Для Кремля саммит БРИКС в Казани — сигнал Западу. А что он значит для других участников блока?

Саммит БРИКС, открывшийся 22 октября в Казани, — самое представительное международное мероприятие для России с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди гостей — лидеры не только стран-участниц блока, но и государств, которые пока рассматривают возможность присоединиться к нему, и даже генсек ООН Антониу Гутерриш (за что его уже раскритиковали в Украине). Судя по первым оценкам в западной прессе, России удалось продемонстрировать США и европейским странам, что изолировать Москву у них не получается. Но у мировых лидеров, приехавших на саммит, может быть и своя, куда более прагматичная, повестка, не во всем совпадающая с российской.

Символическая победа Путина

Россия — одна из стран-основательниц БРИКС, наравне с Бразилией, Индией, Китаем (блок получил свое нынешнее название по первым буквам стран-участниц после присоединения ЮАР в 2010 году). Позднее в блок вошли также Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Заявки на вступление в БРИКС позже подали Турция и Азербайджан.

На первый после российского вторжения в Украину саммит БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году Владимир Путин не приехал, ограничившись выступлением по видеосвязи: к тому моменту Международный уголовный суд уже выдал ордер на его арест.

Для президента России Владимира Путина саммит в Казани — это возможность показать как Западу, так и россиянам, что он — не изгой, изолированный от всего мира, отмечает корреспондент Русской службы Би-би-си Григор Атанесян. Хотя именно таковым его представляют США и их союзники, дипломаты и чиновники из более чем 30 стран Глобального Юга, очевидно, с этим не согласны.

Среди них — лидеры Китая, Индии, Ирана, Турции, ЮАР, а также Египта и Эфиопии и других стран. Одни, как и Россия, находятся под санкциями Запада, а другие — важные партнеры США и даже НАТО (например, Турция).

Готовность лидеров этих стран приехать в Россию и пожать руку Путину (или, в случае Нарендры Моди, обнять его) показывает, что незаконное вторжение Москвы в Украину для большинства представителей Глобального Юга — это очередной региональный конфликт, а не экзистенциальная угроза мировому порядку, каким его видят в Вашингтоне и европейских столицах, считает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Но помимо того, чтобы дать Кремлю символический буст, непонятно, какие материальные достижения могут быть у этой встречи БРИКС, подчеркивает Григор Атанесян. В свежем выпуске подкаста "Что это было" он объясняет, что объединяет страны БРИКС сейчас и зачем саммит в Казани нужен Кремлю.

По словам корреспондента Русской службы Би-би-си, при всех разговорах о создании новой валюты и "де-долларизации" (бросании вызова глобальному доминированию доллара США), сайт саммита напоминает посетителям, что им стоить взять с собой наличные деньги, так как Mastercard и Visa не работают в России, и что "только наличные доллары США или евро могут быть свободно обменены на наличные рубли в большинстве банков России".

Китай использует БРИКС как двигатель изменения миропорядка\

Связи Кремля с Китаем, от которого с каждым днем все больше зависит российская экономика и военная машина в условиях торговых и финансовых санкций Запада, становятся все крепче. Лидер Китая Си Цзиньпин называет Путина "дорогим другом". Он встречается с ним чаще, чем с любым другим лидером, хотя после начала войны в Украине отношения между Пекином и Москвой несколько изменились. Как и Россию, Китай часто критикуют за нарушение прав человека.

На прошлый саммит БРИКС Си приехал, но не выступил. Неожиданно для всех, китайский лидер пропустил бизнес-форум и доверил зачитать свою речь министру торговли. Корреспондент Китайской службы Би-би-си Чен Ян напоминает, что каким бы близким Пекин ни казался Москве, Китай не особо хочет вставать на сторону России, особенно в вопросах безопасности. Например, после повторных запросов от США, Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Россию.

При этом интересы двух стран зачастую совпадают, когда дело касается противостояния Западу. БРИКС тому доказательство. Так чего же на самом деле хочет Китай?

Говоря прямо, Си Цзиньпин хочет сделать мир более гостеприимным для авторитарных правителей. Он хочет создать международную систему, которая будет реже вмешиваться в дела суверенного государства, если у того другие стандарты прав человека. Проще говоря, Китай хочет поставить на первое место суверенность, а не права человека, отмечает Чен Ян.

Что может сделать Китай, чтобы достичь этого?

План Китая — собрать вместе как можно больше стран-единомышленников. Сильная экономическая мощь Китая и отсутствие заботы о правах человека по душе многим странам, которым не нравится международная система в стиле США. Блок БРИКС стал клубом для общения таких стран, и это становится все более очевидным по мере присоединения новых членов, полагает корреспондент Китайской службы Би-би-си.

Индия хочет быть лидером и миротворцем

В прошлом году выступление премьер-министра Индии на саммите БРИКС оказалось одним из самых оптимистичных: Моди призвал его участников сотрудничать в области космических технологий, создать центральный банк средств традиционной медицины и договориться об инвестициях в технологии, позволяющие повысить уровень образования в странах БРИКС. Как и Китай, Индия полностью поддерживает расширение БРИКС за счет приема в организацию новых стран.

В этом году саммит БРИКС уникально важен для Индии в контексте взаимоотношения страны с двумя главными силами блока: Китаем и Россией, считает корреспондент Службы Би-би-си на языке хинди Рагхвендра Рао.

В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет двустороннюю встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Это первая встреча такого рода за последние пять лет, и она произойдет через несколько дней после того, как Индия объявила о достижении соглашения с Китаем о патрулировании плохо определенной и спорной границы в Гималаях протяженностью в 4 тысячи километров, которая стала причиной напряженных отношений между странами с 2020 года. Индия надеется, что встреча между Моди и Си поставит точку в приграничных конфликтах, которые набросили тень на взаимоотношения с Китаем в последние четыре года, напоминает Рагхвендра Рао.

Что касается России, то, по мнению корреспондента Службы Би-би-си на языке хинди, видно, что Индия хочет заявить о себе как о миротворце в конфликте между Россией и Украиной. Тот факт, что Моди недавно обсуждал войну в Украине и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским, и предложил помощь, показывает, что Индия хочет взять на себя более активную роль в разрядке кризиса.

Индия не только борется за стратегическое и экономическое сотрудничество между членами БРИКС, но и пытается выступить лидером среди развивающихся стран, считает Рагхвендра Рао. В то же время, Индия продолжает отстаивать свою независимость во внешней политике, ведя дело и с Россией, и с Западом, но не слишком близко подходя к той или иной стороне.

Турция: в дополнение к ЕС, а не альтернатива союзу

Турция, ставшая кандидатом на вступление в Евросоюз еще в 1999 году, подала заявку на присоединение к БРИКС совсем недавно, в сентябре этого года. При этом руководство страны подчеркивало, что не рассматривает блок альтернативой другим структурам.

Саммит очень важен для Турции, поскольку Анкара стремится к членству в БРИКС на фоне застопорившейся попытки вступления в ЕС, отмечает корреспондент Турецкой службы Би-би-си Эмре Темел.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят заявку Анкары на двусторонней встрече в кулуарах саммита.

В качестве первого шага на пути к членству в БРИКС Турции может быть предложен новый механизм, называемый партнерским статусом.

Ожидается, что президент Эрдоган подтвердит решимость Турции сотрудничать с БРИКС, заявив, что Анкара хочет вести тесный диалог с восходящими державами Востока, чтобы диверсифицировать их экономические отношения.

Турция также подчеркивает, что сотрудничество с БРИКС является дополнением, а не альтернативой соглашению о таможенном союзе с Европейским союзом, и она преследует свои собственные экономические интересы, участвуя во многих различных международных организациях.

Музыка для ушей Ирана и сомнения Бразилии по поводу расширения блока

Иран — один из новых членов блока. Вместе с ОАЭ, Египтом и Эфиопией, страна стала членом БРИКС 1 января 2024 года.

Старший корреспондент и специалист по внешней политике Персидской службы Би-би-си Кайван Хоссейни считает, что все, что касается БРИКС, — это музыка для ушей Ирана. По его словам, блок БРИКС, во главе которого находятся две ядерные державы с целями бросить вызов миропорядку, в котором доминирует Запад, — соответствует видению Верховного лидера Ирана.

Кайван Хоссейни полагает, что, учитывая нынешнюю динамику на Ближнем Востоке, можно предположить, что Иран воспользуется БРИКС для четкого послания: Иран не хочет эскалации ближневосточного конфликта, но ответит на провокации.

Бразилия — единственная на данный момент участница блока из Латинской Америки. Аргентина, планировавшая присоединиться в 2024 году, в итоге отказалась от участия в БРИКС.

Выступление в качестве своего рода лидера Глобального Юга всегда было на повестке дня президента Бразилии Лулы да Силва, и его правительство, похоже, делает большую ставку на БРИКС и его Новый банк развития (создан странами-членами БРИКС) для достижения этой цели, напоминает корреспондент Бразильской службы Би-би-си Джулия Браун.

Но конкретно в 2024 году Бразилия прибывает на саммит в Казань с более практической целью — определить основные требования для присоединения новых стран к блоку, отмечает Браун. Бразильское правительство настаивает на более сбалансированном географическом представительстве и на том, чтобы все новые члены поддерживали дружеские отношения с первоначальными членами БРИКС.

Последний пункт важен, поскольку Бразилия уже дала понять, что намерена наложить вето на выдвижение Венесуэлы и Никарагуа в качестве ассоциированных членов. Бывшие союзники Лулы, эти две южноамериканские страны стали рассматриваться как нежелательные в свете недавних изменений в их отношениях. Бразилия выражает несогласие с политикой Никарагуа в отношении католической церкви, обе страны недавно выслали послов друг друга.

БРИКС для Африки: шанс получить место в новом глобальном VIP-клубе

Африку в БРИКС представляют сразу три страны: ЮАР, присоединившаяся к блоку в 2010 году, Египет и Эфиопия, ставшие членами в 2024 году.

Редактор соцсетей Би-би-си Африка Бруно Гарсез напоминает, что когда Южная Африка вошла в блок БРИКС, на континенте это восприняли как большое событие для Африки, хотя ее экономика, население и размеры были гораздо меньше, чем у остальных четырех стран-участниц блока. От участия в БРИКС, по его словам, ЮАР рассчитывала — и получила — огромные китайские инвестиции в различные отрасли, от банковского дела до горнодобывающей промышленности, и приобрела новую важную роль на мировой арене.

В прошлом году в БРИКС вошли два новых члена — Египет и Эфиопия. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал вступление своей страны шансом принять участие в "инклюзивном и процветающем мировом порядке". Это прозвучало как похвала растущему статусу блока и его членов, так и упрек в адрес других крупных западных игроков, которые, возможно, не считаются "инклюзивными" для африканских стран или «процветающими», какими они были раньше, считает Бруно Гарсез.

При этом он отмечает, что Египет и Эфиопия враждуют из-за проекта эфиопской плотины на Ниле и заключают союзы в Африке, которые обе страны считают враждебными друг другу.

Несмотря на возможные внутренние разногласия, вступление в блок сегодня является желанным для африканских стран и не только, считает редактор соцсетей Би-би-си Африка. Для стран с развивающейся экономикой членство в БРИКС — это возможность расширить торгово-экономические связи, получить более дешевые кредитные линии и занять видное место на международной арене.