Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси в 2025 году
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Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в январе 2025 года, передает NUR.KZ.
Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Ранее стало известно, что выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года.
После этого ведущая программы на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева опубликовала пост с информацией о том, что Александр Лукашенко подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в январе 2025 года.
"Да, Оля, пойду на выборы президента", - приводит слова Лукашенко Скабеева.
Отметим, что Александр Лукашенко в феврале текущего года уже подтверждал, что будет участвовать в выборах президента страны в 2025 году.
"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции), что пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активней они будут будоражить наше общество", - говорил он тогда.
Напомним, последние выборы президента Беларуси состоялись в августе 2020 года. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а его оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.
Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178060-lukashenko-obyavil-o-namerenii-uchastvovat-v-vyborah-prezidenta-belarusi-v-2025-godu/