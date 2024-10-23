Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси в 2025 году

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в январе 2025 года, передает NUR.KZ.

Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Ранее стало известно, что выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года.

После этого ведущая программы на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева опубликовала пост с информацией о том, что Александр Лукашенко подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в январе 2025 года.

"Да, Оля, пойду на выборы президента", - приводит слова Лукашенко Скабеева.

Отметим, что Александр Лукашенко в феврале текущего года уже подтверждал, что будет участвовать в выборах президента страны в 2025 году.

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции), что пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активней они будут будоражить наше общество", - говорил он тогда.

Напомним, последние выборы президента Беларуси состоялись в августе 2020 года. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а его оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.