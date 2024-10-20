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Си Цзиньпин поручил войскам КНР "повысить способность к реальным боевым действиям"

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Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения повысить сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По информации агентства, Си Цзиньпин сделал это заявление во время инспекции бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

Сообщается, что Си Цзиньпин отправился на учебный полигон бригады, где проверил подготовку по обращению с оружием. Также он призвал офицеров и солдат бригады "наилучшим образом использовать имеющееся в их руках оружие".

"Си Цзиньпин потребовал всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и интересы.

Он также подчеркнул необходимость усиления целенаправленной подготовки с использованием нового оборудования, навыков и методов ведения боя, улучшения поддержки и систематического повышения боевых возможностей", - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Китай впервые с 1980 года запустил межконтинентальную баллистическую ракету над Тихим океаном.

Напомним, в сентябре текущего года мы писали, что глава военно-морских операций США опубликовала документ, согласно которому ВМС США готовятся к возможности ведения военных действий против Китая к 2027 году.

А в начале этой недели армия Китая начала проведение учений вокруг Тайваня, чтобы сдержать стремление острова к независимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176451-si-czinpin-poruchil-voyskam-knr-povysit-sposobnost-k-realnym-boevym-deystviyam/

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