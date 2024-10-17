Израильский танк обстрелял опорный пункт миротворцев ООН в Ливане

Израильский танк открыл огонь по опорному пункту Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в районе поселения Кафр-Кела, нанесен материальный ущерб.

Как сообщает со ссылкой на заявление Временных сил ООН в Ливане, израильский танк обстрелял опорный пункт Временных сил ООН на юге Ливана.

"Миротворческая миссия заявила, что одна из ее наблюдательных вышек в ливанской деревне Кфар-Кила была обстреляна израильским танком Merkava, в результате чего были уничтожены две камеры и повреждена вышка", - говорится в материале.

При этом, как утверждает миротворческая миссия, их позиции были атакованы намеренно.

По данным РИА Новости, глава МИД Израиля назвал оплошностью обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кацрмия заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и МИД страны ведут переговоры о предотвращении подобных инцидентов.

"Это была оплошность. В нашу политику не входит нападать на ВСООНЛ. Сейчас мы работаем над решением этой проблемы. ЦАХАЛ ведёт переговоры с ВСООНЛ, и министерство иностранных дел также ведёт переговоры о решении этой проблемы", - заявил он, отвечая на вопрос, почему Израиль совершил атаку на позиции миротворцев.

Однако, по данным издания, глава МИД не уточнил, о какой конкретно атаке идет речь.