Пользователи сервисов Apple пожаловались на масштабный сбой

В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой сегодня вечером - на сбой пожаловались пользователи с разных уголков Земли, передает NUR.KZ.

По информации Downdetector резкий всплеск жалоб на работу сервисов от Apple случился несколько часов назад.

Большинство жалоб связано с соединением с App Store - 81%, воспроизведением музыки в Apple Music - 80% и платежами через Apple Pay - 69%.

Также наблюдался сбой работы службы поддержки Apple Support.

Основную часть жалоб направили пользователи iPhone.

Напомним, недавно массовые сбои наблюдались в работе Telegram - 1 октября пользователи из разных стран жаловались на сбой в работе Telegram. Юзеры также заявляли, что испытывают проблемы при обмене сообщениями и загрузкой контента.

До это сбой фиксировали в сентябре - тогда у пользователей возникли проблемы с оповещениями, сбои мобильного приложения и личного кабинета. На работу приложения жаловались жители Казахстана, России (особенно Московской и Ленинградской областей), Украины и других европейских стран.

А 3 октября пользователи мессенджера сообщали, что он вовсе перестал работать на их устройствах. Жалобы поступали из Казахстана. России, Беларуси, Украины, Латвии, а также других стран.