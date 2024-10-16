Реакция телеведущих на землетрясение в Турции попала в прямой эфир (видео)

Ведущие нескольких телеканалов работали в прямом эфире во время сильного землетрясения на востоке Турции. Их реакцию на землетрясение опубликовали в Сети.

Сегодня на востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6 баллов. Момент землетрясения попал в эфир местных телеканалов. Видеозаписи в своих соцсетях опубликовал телеканал TRT Haber.

Так, одна из ведущих не стала прерывать прямой эфир. В начале видео она спокойным голосом читает текст, после чего прерывает речь и напряженно наблюдает за происходящим в студии.

"Господи... страшно, оно еще продолжается. Друзья, может быть, включим титры?" - приводит ее слова РИА Новости.

В это время на фоне слышны женские крики, а оборудование в студии трясется.

Ведущая другого местного телеканала в момент землетрясения также находилась в прямом эфире. Поняв, что началось землетрясение, она спряталась под стол и начала молиться, после чего на заднем фоне послышались крики коллег ведущей.

Напомним, в феврале 2023 года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также сказались и на соседней Сирии. Позже сейсмологи фиксировали тысячи афтершоков.

Позже стало известно, что в Турции и Сирии в результате землетрясений погибло более 50 тысяч человек. Также в Турции погибли три казахстанца, их похоронили на родине.

В ликвидации последствий разрушений участвовали и казахстанские спасатели. По возвращении Токаев наградил казахстанских спасателей и медиков, работавших в Турции и Сирии.