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Чехия вернет посла в Москву после трехлетнего перерыва

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Посольство Чехии в РФ
Посольство Чехии в РФ. Фото: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images

Новым послом Чехии в Москве станет Даниэль Коштовал - ожидается, что он вступит в должность в первые месяцы 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД Чешской Республики.

"У ключевых стран, которые являются стратегическими союзниками Чехии, таких как Великобритания, Франция, Германия, Польша и США, есть послы в России. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии по продвижению чешских интересов", – сказал министр иностранных дел Ян Липавский.

Стоит отметить, что Коштовал уже работал в посольстве Чехии в Москве в 2003-2006 годах.

С 2013 года – работал в системе МО, был назначен первым заместителем министра обороны. До конца 2018 года он занимал должность заместителя министра обороны по вопросам стратегии, внешних связей и планирования, а затем – по вопросам вооружений и закупок.

По информации РБК, ранее пост посла Чехии в РФ занимал Витезлав Пивонька – в мае этого года он был официально отозван. Отмечается, в 2022 году Пивонька уехал из России, а в посольстве был назначен поверенный в делах.

Сам же посол работал из Праги – в феврале 2022 года его отозвали в чешскую столицу для консультаций.

Отмечается, что с 2021 года у Чехии напряженные дипломатические отношения с Россией, после того как чешские спецслужбы и следователи установили, что к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году причастны российские агенты.

В 2022 году из-за событий в Украине число сотрудников посольства Чехии в РФ тоже сократилось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174790-chehiya-vernet-posla-v-moskvu-posle-trehletnego-pereryva/

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