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Новости русской службы Би-би-си

Google собирается питать свои центры обработки данных ИИ с помощью ядерных реакторов

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Смартфон с логотипом Google лежит на столе
Google. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Google подписал соглашение с компанией Kairos Power об использовании небольших ядерных реакторов для выработки огромного количества энергии, необходимой для работы центров обработки данных искусственного интеллекта.

По соглашению, первый реактор заработает к 2030 году, и еще несколько — в течение следующих пяти лет.

Сумма сделки и местоположение будущих реакторов пока не разглашаются.

Искусственный интеллект требует огромного количества энергии для обработки данных, и технологические компании все чаще обращаются к ядерным источникам энергии, чтобы обеспечить потребности своих компьютеров.

«Энергосистема нуждается в новых источниках электроэнергии для поддержки технологий искусственного интеллекта, — сказал Майкл Террелл, старший директор по энергетике и климату компании Google. — Соглашение с Kairos Power помогает ускорить внедрение новой технологии, позволяющей удовлетворять потребности в энергии чистым и надежным способом, и раскрыть весь потенциал ИИ для всех».

Сделка с Google «важна для ускорения коммерциализации передовой ядерной энергетики, демонстрируя техническую и рыночную жизнеспособность решения, критически важного для декарбонизации энергосетей», — отметил глава Kairos Джефф Олсон.

Соглашение еще предстоит утвердить Комиссии по ядерному регулированию США, а также местным органам власти.

В прошлом году американские регулирующие органы выдали Kairos Power первое за 50 лет разрешение на строительство ядерного реактора нового типа, и в июле этого года компания начала строительство демонстрационного реактора в Теннесси.

Калифорнийский стартап Kairos Power специализируется на разработке небольших реакторов, использующих для охлаждения расплавленную фтористую соль, а не традиционную воду.

Технологический сектор все больше интересуется ядерной энергетикой, практически не вырабатывающей углерода — что особенно важно для компаний, озабоченных своим имиджем борцов с изменением климата.

По данным Goldman Sachs, к концу десятилетия потребление энергии центрами обработки данных в мире удвоится. Они нуждаются в большом количестве электроэнергии как для питания, так и для охлаждения оборудования.

В прошлом году на конференции ООН по изменению климата США присоединились к группе стран, которые хотят утроить свои ядерные энергетические мощности к 2050 году в рамках усилий по отказу от ископаемого топлива.

В марте компания Amazon заявила, что купит центр обработки данных на атомной энергии в штате Пенсильвания.

В прошлом месяце компания Microsoft заключила соглашение о возобновлении работы на электростанции Три-Майл-Айленд, где в 1979 году произошла самая крупная в Америке ядерная авария. В ходе аварии около половины активной зоны реактора расплавилось, после чего энергоблок так и не был восстановлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174694-google-sobiraetsya-pitat-svoi-centry-obrabotki-dannyh-ii-s-pomoshchyu-yadernyh-reaktorov/

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