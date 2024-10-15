Власти Праги запретили туристам совершать ночные туры по пабам чешской столицы
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Власти Праги запретили туристам посещать городские бары по ночам в стремлении привлечь более культурных и состоятельных путешественников, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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Городские советники Праги решили запретить ночные туры по пабам, организованные туристическими агентствами, чтобы улучшить имидж столицы и привлечь более культурных туристов. Столица Чехии с населением 1,3 млн человек пользуется популярностью у туристов, приезжающих сюда ради веселья и ночной жизни, в частности, для проведения мальчишников.
Заместитель мэра Праги Зденек Гржиб объявил, что организованные ночные туры по пабам теперь будут запрещены.
"Проведение таких туров с 22:00 до 6:00 будет невозможно", — отметил он.
Другой заместитель мэра Иржи Поспишил добавил, что городские власти надеются на привлечение культурных и более обеспеченных туристов, а не только тех, кто приезжает в Прагу исключительно ради выпивки.
В 2023 году потребление пива на душу населения в Чехии составило 128 литров, что делает страну мировым лидером по этому показателю.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174377-vlasti-pragi-zapretili-turistam-sovershat-nochnye-tury-po-pabam-cheshskoy-stolicy/
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