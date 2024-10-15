Бывший офицер "Штази" получил 10 лет за убийство польского перебежчика в Берлине в 1974 году

Бывший офицер спецслужбы коммунистической ГДР «Штази» приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство поляка, в 1974 году попытавшегося перебраться в Западный Берлин.

Осужденного в материалах для прессы по немецкой традиции называют по имени и первой букве фамилии: Мартин Манфред Н., но из других официальных источников его фамилия известна: Науманн.

Ему сейчас 80 лет. Согласно выводам следствия, с которыми согласился и суд, в 1974 году на станции Фридрихштрассе в Восточном Берлине он застрелил в спину поляка Чеслава Кукушку, пытавшегося сбежать на Запад.

Сам Науманн отрицает вину, его адвокаты доказывали, что у следствия нет твердых доказательств, что это именно он застрелил Кукушку.

Подробности убийства оставались неизвестными широкой публике много лет, поскольку сотрудники Штази уничтожили папку с документами перед объединением ГДР с ФРГ в 1990 году.

Берлинские прокуроры открыли дело против Мартина Манфреда Н. только в 2023 году, после настойчивых требований Польши и историков-исследователей того периода.

29 марта 1974 года 38-летний польский пожарный, отец троих детей Чеслав Кукушка вошел в посольство ПНР в Восточном Берлине и заявил, что у него в портфеле — бомба. На самом деле бомбы у него не было.

Кукушка потребовал позволить ему выехать в Западный Берлин.

Сотрудники «Штази» оформили ему выездную визу, дали какую-то сумму в западногерманских марках и проводили его на станцию Фридрихштрассе — единственную станцию метро и вокзал в Восточном Берлине, откуда ходили поезда на ту сторону построенной за 13 лет до того Берлинской стены.

Кукушка прошел пограничный контроль, но прежде чем он дошел до западной части станции, к нему сзади подошел человек и выстрелил ему в спину.

Это убийство видела группа школьников из земли Гессен в Западной Германии. Одна из школьниц рассказала, как на ее глазах человек застрелил Кукушку, после чего люди в форме перекрыли проход.

Подробности этого случая были найдены учеными в архивах «Штази». При этом документы, которые обличали Науманна и были уничтожены в шредере, исследователи восстановили при помощи специальной аппаратуры.

Родным Кукушки не сообщили, что именно с ним случилось, а лишь прислали его прах вдове.

В 2021 году Польша выдала европейский ордер на арест Науманна, после чего немецкие следователи открыли дело и довели его до суда.

В Германии многие придавали этому процессу особое историческое значение, сравнивая его с процессами над участниками убийств евреев при нацистском режиме.