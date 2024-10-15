Бывший офицер "Штази" получил 10 лет за убийство польского перебежчика в Берлине в 1974 году
Опубликовано:
Бывший офицер спецслужбы коммунистической ГДР «Штази» приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство поляка, в 1974 году попытавшегося перебраться в Западный Берлин.
Осужденного в материалах для прессы по немецкой традиции называют по имени и первой букве фамилии: Мартин Манфред Н., но из других официальных источников его фамилия известна: Науманн.
Ему сейчас 80 лет. Согласно выводам следствия, с которыми согласился и суд, в 1974 году на станции Фридрихштрассе в Восточном Берлине он застрелил в спину поляка Чеслава Кукушку, пытавшегося сбежать на Запад.
Сам Науманн отрицает вину, его адвокаты доказывали, что у следствия нет твердых доказательств, что это именно он застрелил Кукушку.
Подробности убийства оставались неизвестными широкой публике много лет, поскольку сотрудники Штази уничтожили папку с документами перед объединением ГДР с ФРГ в 1990 году.
Берлинские прокуроры открыли дело против Мартина Манфреда Н. только в 2023 году, после настойчивых требований Польши и историков-исследователей того периода.
29 марта 1974 года 38-летний польский пожарный, отец троих детей Чеслав Кукушка вошел в посольство ПНР в Восточном Берлине и заявил, что у него в портфеле — бомба. На самом деле бомбы у него не было.
Кукушка потребовал позволить ему выехать в Западный Берлин.
Сотрудники «Штази» оформили ему выездную визу, дали какую-то сумму в западногерманских марках и проводили его на станцию Фридрихштрассе — единственную станцию метро и вокзал в Восточном Берлине, откуда ходили поезда на ту сторону построенной за 13 лет до того Берлинской стены.
Кукушка прошел пограничный контроль, но прежде чем он дошел до западной части станции, к нему сзади подошел человек и выстрелил ему в спину.
Это убийство видела группа школьников из земли Гессен в Западной Германии. Одна из школьниц рассказала, как на ее глазах человек застрелил Кукушку, после чего люди в форме перекрыли проход.
Подробности этого случая были найдены учеными в архивах «Штази». При этом документы, которые обличали Науманна и были уничтожены в шредере, исследователи восстановили при помощи специальной аппаратуры.
Родным Кукушки не сообщили, что именно с ним случилось, а лишь прислали его прах вдове.
В 2021 году Польша выдала европейский ордер на арест Науманна, после чего немецкие следователи открыли дело и довели его до суда.
В Германии многие придавали этому процессу особое историческое значение, сравнивая его с процессами над участниками убийств евреев при нацистском режиме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174268-byvshiy-oficer-shtazi-poluchil-10-let-za-ubiystvo-polskogo-perebezhchika-v-berline-v-1974-godu/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.