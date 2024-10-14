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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

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Нобелевская премия
Нобелевская премия. Иллюстративное фото: Mary Altaffer/Pool/AFP via Getty Images

Нобелевская премия по экономике в 2024 году досталась трем ученым из США за исследование различий благосостояния стран мира, передает NUR.KZ.

На сайте Нобелевской премии сообщается, что премией по экономике наградили трех ученых из США — Дэрона Асемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона за изучение различий в благосостоянии разных стран.

"Общества с плохим верховенством закона и институтами, эксплуатирующими население, не генерируют рост или изменения к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему", - отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Лауреаты показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые были введены во время колонизации европейцами большей части земного шара.

"Инклюзивные институты часто вводились в странах, которые были бедны во время колонизации, что со временем приводило к общему процветанию населения. Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот", - сообщается в пресс-релизе.

"Сокращение огромных различий в доходах между странами — одна из самых сложных задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели", — говорит Якоб Свенссон, председатель Комитета премии по экономическим наукам.

Лауреаты премии

Лауреат Дэрон Асемоглу родился в Турции в 1967 году. На момент получения премии работает в Массачусетском технологическом институте (MIT), расположенном в Кембридже, штат Массачусетс, США.

Саймон Джонсон родился в Великобритании в 1963 году. На момент получения премии работает в Массачусетском технологическом институте (MIT), расположенном в Кембридже, штат Массачусетс, США.

Джеймс Робинсон родился в 1960 году, место его рождения сайт премии не указывает. На момент получения премии работает в Чикагском университете в Чикаго, штат Иллинойс, США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174053-obyavleny-laureaty-nobelevskoy-premii-po-ekonomike/

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