Оргии, насилие и наркотики. В чем обвиняют рэпера Дидди и чем ему это грозит

Два года назад рэпер, продюсер и магнат Шон "Дидди" Комбс устроил роскошную вечеринку в честь своего 53-летия в особняке стоимостью 61 млн долларов в Беверли-Хиллз.

В списке гостей, пришедших поздравить музыканта, были звезды первой величины, в том числе Jay-Z, Трэвис Скотт, Крис Браун и Machine Gun Kelly.

День рожденья рэпера совпал с 30-летием его профессиональной деятельности в музыкальной индустрии. За эти три десятилетия он создал собственную империю развлечений и по сути изменил звучание хип-хопа. Он стал известен не только как исполнитель, но и как продюсер других звезд — таких, как Мэрайя Кэри, Дженнифер Лопес и The Notorious B.I.G.

Но теперь, в 2024 году, карьера Дидди находится на грани краха, а судебных исков против него уже больше сотни.

Рэпера обвиняют в похищениях и торговле людьми, а также принуждении женщин к сексу. Комбс отрицает все обвинения.

В марте полиция провела обыск в том же особняке в Лос-Анджелесе, где два года назад проходила вечеринка по случаю дня рождения музыканта. Полицейские изъяли предметы, которые, по их версии, предназначались для использования в оргиях — в том числе наркотики и более тысячи бутылок детского масла.

Путь от вершины шоу-бизнеса к камере в изоляторе начался для Дидди с иска певицы Кэсси Вентуры. После этого количество обвинений в адрес Шона Комбса начало расти как снежный ком.

Мы восстановили хронику событий за последние несколько лет. Следующая глава — это ее ультракороткая версия, а за ней следом — более подробная.

Скандал вокруг Дидди. Коротко

Источником славы и влияния рэпера были среди прочего его вечеринки, которые превратились в отдельный культурный феномен 2000-х. На культовые "белые вечеринки" Комбса собирались все звезды шоу-бизнеса — от Бритни Спирс и Джастина Бибера до Бейонсе и Jay-Z.

После серии обвинений в насилии и возбуждения уголовного дела против рэпера выяснилось, что на протяжении многих лет Комбс помимо светских вечеринок, предположительно, устраивал и другие — больше похожие на оргии. На них женщин накачивали наркотиками и заставляли заниматься сексом с секс-работниками, а Дидди и его сообщники якобы снимали происходящее на камеру.

Рэпер находится под стражей, репутация всех, кто когда-либо бывал у него дома, безнадежно испорчена. Публика тем временем гадает, кто из знакомых Дидди звезд был в курсе происходившего за закрытыми дверями его особняка, высказывая предположения, кто мог быть жертвой музыканта, а кто — соучастником.

Ноябрь 2023 года: иск Кэсси Вентуры

Кассандра Вентура и Шон "Дидди" Комбс. Фото: Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic

Кассандра Вентура, певица и модель, известная под именем Кэсси, сотрудничала со звукозаписывающим лейблом Комбса и встречалась с рэпером более десяти лет.

Как следует из ее гражданского иска к музыканту, Дидди использовал свое положение ради "манипулятивных принудительных романтических и сексуальных отношений" с ней, а также регулярно избивал ее.

В иске Вентура также описала многочасовые оргии, во время которых девушкам без их ведома подмешивали наркотики в напитки, а Дидди снимал их, находившихся в полубессознательном состоянии, на камеру.

Певица также обвинила музыканта в изнасиловании и заявила, что свидетелями многих случаев сексуального насилия были члены "преданного ему близкого круга", которые не пытались вмешаться в происходящее и остановить Дидди.

Рэпер отрицал все обвинения и в свою очередь обвинил Кэсси в вымогательстве.

Ее иск урегулировали в досудебном порядке всего лишь через день. Размер выплаты Вентуре не сообщался.

Ноябрь-декабрь 2023 года: новые иски о сексуальном насилии

В течение нескольких недель после иска Кэсси Вентуры против Дидди были поданы три новых иска о сексуальном насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних. Самые ранние события, описанные в них, относятся к началу 1990-х.

В одном из них женщина, пожелавшая сохранить анонимность, утверждала, что Комбс и еще один мужчина принуждали ее к сексу.

Второй иск подала Джой Дикерсон-Нил, утверждавшая, что в 1991 году, когда она была студенткой, рэпер накачал ее наркотиками и подверг сексуализированному насилию. По словам Дикерсон-Нил, Комбс также снял нападение на камеру и показывал его другим людям.

Третья женщина, Лиза Гарднер, обвинила Комбса и еще одного мужчину в изнасиловании, также, как утверждает Гарднер, ими была изнасилована ее подруга. По словам Гарднер, на момент нападения ей было 16 лет, позднее изнасилование повторилось, а однажды Комбс душил ее до потери сознания.

Гарднер утверждала, что после изнасилования Комбс пытался разыскать ее подругу, поскольку опасался, что та расскажет о произошедшем его девушке.

Рэпер снова отрицал все обвинения, его представители описали иски как "вымогательство".

Декабрь 2023 года: обвинения в сексе с несовершеннолетними

Еще одна женщина подала иск в декабре, заявив, что стала жертвой секс-торговли и группового изнасилования со стороны Комбса, бывшего президента Bad Boy Records Харва Пьера и еще одного мужчины в 2003 году. Тогда ей было 17 лет.

В документе женщина, имя которой не называется, утверждала, что перед изнасилованием ей дали "огромное количество наркотиков и алкоголя", а потом ей было настолько больно, что она едва могла стоять и с трудом вспомнила, как добралась домой.

В ответ Комбс сказал, что он "не делал ничего из тех ужасных вещей, в которых его обвиняют", а Пьер заявил, что "отвратительные обвинения" были "отчаянной попыткой получить финансовую выгоду".

Декабрь 2023 года: Дидди все отрицает

Шон "Дидди" Комбс. Фото: Shareif Ziyadat / Getty Images for Sean "Diddy" Combs

6 декабря Комбс ответил на шквал судебных исков заявлением в инстаграме.

"ХВАТИТ, ХВАТИТ, — написал он. — Последние пару недель я молча наблюдал, как люди пытаются уничтожить мою личность, разрушить мою репутацию и мое наследие".

"Против меня выдвигаются отвратительные обвинения людьми, ищущими быстрой наживы. Позвольте мне быть предельно ясным: я не делал ничего из тех ужасных вещей, в которых меня обвиняют. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду", — добавил он.

Февраль 2024 года: обвинения продюсера

Музыкальный продюсер Родни Джонс-младший, спродюсировавший девять треков на альбоме Комбса The Love Album, подал на рэпера в суд в феврале 2024 года, обвинив его в "нежелательных сексуальных контактах" и "принуждении нанимать проституток и совершать с ними половые акты".

В иске, поданном в суд Нью-Йорка, Джонс также утверждает, что Комбс якобы пытался "склонить его к сексу с другим мужчиной", утверждая, что "это нормальная практика в музыкальной индустрии".

Адвокат рэпера Шон Холли назвал Джонса "лжецом" и охарактеризовал его заявления как "чистую выдумку", которую можно опровергнуть с помощью "неопровержимых, неоспоримых доказательств".

Март 2024 года: обыски у Дидди

25 марта полиция провела обыски в особняках Дидди в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе. Там были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, секс-игрушки, наркотики, лубрикант и более тысячи бутылок детского масла.

Впоследствии адвокат исполнителя Марк Агнифило объяснит такое количество масла "запасливостью" рэпера, который, как и все американцы, якобы закупается "в магазинах Costco" впрок.

Представитель сети Costco поспешил заверить, что детское масло там не продается.

После обысков СМИ писали, что в отношении Дидди ведется расследование о торговле людьми, однако истинный масштаб обвинений тогда был неясен.

Май 2024 года: публикация видео с нападением на Кэсси

Телеканал СNN опубликовал записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Комбс избивает Кэсси Вентуру в коридоре отеля в Лос-Анджелесе в 2016 году.

На этом видео мужчина толкает Вентуру на пол и пинает ее, пока она лежит на ковре. Позже он тащит ее, схватив за футболку, и бросает в нее вазу.

Через день рэпер публично принес извинения, сказав: "Я беру на себя ответственность за свои действия на этом видео. Я испытывал отвращение от того, что я сделал. Я испытываю отвращение сейчас".

Май 2024 года: иск бывшей модели

Модель и актриса Кристал МакКинни обвинила Комбса в том, что он накачал ее наркотиками и заставил заняться оральным сексом в туалете студии звукозаписи в Нью-Йорке в 2003 году.

Два дня спустя на Дидди подала в суд Эйприл Лампрос, которая заявила о четырех случаях сексуального насилия в период с 1995 по 2000 год.

По словам Лампрос, она познакомилась с музыкантом в 1994 году, когда была студенткой. Их романтическая связь быстро превратилась в "агрессивные отношения с применением насилия и принуждения".

В частности, как утверждала Лампрос, рэпер заставил ее принять экстази и заняться сексом с его тогдашней девушкой.

Июль 2024 года: иск о "белых вечеринках"

Комбс на "Белой вечеринке" в Нью-Йорке. Фото: Getty Images / Dimitrios Kambouris / WireImage for Bragman Nyman Cafarelli

Бывшая звезда фильмов для взрослых Адрия Инглиш подала против Комбса иск о принуждении к сексу в период между 2004 и 2009 годами.

В этом иске прямо упомянуты знаменитые "белые вечеринки" Дидди, которые он проводил в своих особняках вплоть до 2009 года и на которых присутствовали звезды шоу-бизнеса первой величины.

Инглиш утверждала, что на этих мероприятиях ее накачивали наркотиками и спиртным с добавлением экстази, а также заставляли заниматься сексом с некоторыми гостями.

В 114-страничном иске говорилось, например, что на одной из вечеринок Комбс попросил Андрию Инглиш надеть черное платье, чтобы показать другим гостям, что она доступна для сексуальных контактов.

По ее словам, позже ей заплатили тысячу долларов за секс с одним из гостей.

Адвокат Комбса Джонатан Дэвис в июле 2024 года отрицал, что его клиент когда-либо "совершал сексуальное насилие или занимался торговлей людьми".

Сентябрь 2024 года: неявка в суд

10 сентября Комбс не явился на слушания по иску, поданному против него Дерриком Ли Карделло-Смитом, заключенным из Мичигана, который утверждал, что Дидди накачал его наркотиками и совершил над ним сексуальное насилие на вечеринке в Детройте в 1997 году.

Если бы не масштабный скандал вокруг Дидди, иск не привлек бы большого внимания, так как, по данным издания Detroit Metro Times, Карделло-Смит регулярно подает разнообразные иски и жалобы в суд.

Из-за неявки музыканта суд автоматически присудил истцу компенсацию в размере 100 млн долларов.

Решение суда было отменено после того, как адвокаты Дидди подали апелляцию.

Сентябрь 2024 года: иск певицы

Дон Ричард, бывшая участница герлз-бэнда Danity Kane, продюсером которого выступал Дидди, подала 11 сентября иск против рэпера. Певица заявила, что музыкант неоднократно подвергал ее сексуализированному насилию, оскорблял и заставлял перерабатывать.

Она также стала свидетельницей того, как рэпер избивал Кэсси Вентуру, говорилось в иске.

Ричард утверждала, что стала опасаться за свою безопасность после того, как стала свидетельницей ссоры Комбса и Вентуры в доме рэпера. По ее словам, рэпер был недоволен, что девушка неправильно приготовила ему яичницу и бросил в Вентуру сковороду, а затем поволок ее вверх по лестнице.

На следующий день Комбс якобы купил Ричард цветы и описал произошедшее как обычную ссору влюбленных, в которой никто не пострадал, добавив: "Если вы что-то расскажете, будут последствия".

Сентябрь 2024 года: арест Дидди

16 сентября рэпера арестовали в номере отеля на Манхэттене после вынесения обвинительного заключения большим числом жюри.

Его адвокат снова заявил о невиновности своего подзащитного и о его готовности сотрудничать с властями. По версии защиты Дидди, рэпер специально приехал в Нью-Йорк, ожидая, что ему предъявят обвинения.

"Это действия невиновного человека, которому нечего скрывать, и он с нетерпением ждет возможности очистить свое имя в суде", — добавил адвокат.

Шон "Дидди" Комбс. Фото: Samir Hussein / Getty Images for Sean Diddy Combs

Сентябрь 2024 года: обвинение раскрывает подробности оргий

17 сентября в окружном суде в Нью-Йорке Комбсу было предъявлено обвинение в рэкете, секс-торговле и перевозке людей через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

В обнародованном обвинительном заключении говорилось, что Дидди также был причастен к похищениям людей, даче взяток и другим преступлениям.

Музыкант в документе описан как лидер преступного сообщества, которое жестоко обращалось с женщинами и с помощью угроз заставляло их участвовать в оргиях.

По словам прокуроров, эти оргии (в документе их называют freak offs) были "тщательно продуманными и организованными секс-представлениями", которые могли длиться несколько дней. Именно масштаб этих оргий и вовлечение в их подготовку большого количества людей позволило прокуратуре говорить о целом преступном сообществе.

Представители Комбса, предположительно, бронировали номера в отелях, нанимали секс-работников и распространяли наркотики, включая кокаин, метамфетамин и оксикодон, чтобы принуждать участников вечеринок к сексу и добиться их послушания.

Его сотрудники якобы организовывали перемещение жертв, а также готовили запас препаратов для внутривенного введения, чтобы помочь участникам оргий восстановиться.

Комбс, как утверждается, наблюдал за оргиями и мастурбировал, а также записывал происходившее во время вечеринок на камеру и использовал отснятый материал, чтобы заставить своих жертв хранить молчание о произошедшем.

Несмотря на масштаб обвинений, в документе прокуратуры пока упоминается только одна жертва. Вероятно, это Кэсси Вентура. По делу были опрошены более 50 свидетелей.

Если рэпера признают виновным, ему грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

Адвокат Комбса Марк Агнифило заявил о невиновности своего клиента, отметив, что никого не принуждали к участию в вечеринках freak offs.

"Это сексуальная эксплуатация? Нет, если все хотят быть там", — сказал он.

Комбс не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Ему не разрешили выйти под залог, поскольку прокуратура сочла, что он представляет "значительную угрозу", отметив, что рэпер "уже пытался помешать правительству расследовать это дело, неоднократно контактируя с потерпевшими и свидетелями".

Судья также сослался на вспышки гнева Дидди и историю его злоупотребления психоактивными веществами, объясняя решение оставить артиста под стражей.

Сентябрь 2024 года: 11-й иск с обвинениями в изнасиловании

Женщина, обратившаяся 24 сентября в суд, утверждала, что Комбс и его телохранитель накачали ее наркотиками, связали и жестоко изнасиловали в 2001 году, сняли это на видео и позже показывали его другим людям.

На пресс-конференции Талия Грейвс заявила, что чувствовала себя "никчемной, отверженной, а иногда и ответственной" за то, что с ней произошло.

Октябрь 2024 года: анонс ста с лишним новых исков

Адвокат из Техаса Тони Бузби 1 октября сообщил, что более 100 человек планируют подать в суд на Комбса за сексуальное насилие, изнасилование и сексуальную эксплуатацию.

По его словам, он представляет интересы 120 человек, половина из которых мужчины, а 25 человек были несовершеннолетними на момент предполагаемых преступлений. Одному из истцов, по словам адвоката, было девять лет.

Адвокат Комбса заявил, что рэпер "решительно и категорически" отвергает эти обвинения, которые он считает "ложными и дискредитирующими".

Октябрь 2024 года: адвокаты Комбса обвинили власти в публикации видео с избиением Кэсси

9 октября адвокаты Шона Комбса обвинили правительство США в организации утечки видео 2016 года, на котором рэпер избивает Кэсси Вентуру. Эти кадры были опубликованы телеканалом CNN.

Согласно заявлению защиты Комбса, власти таким образом настроили общественность против музыкального магната.

В письме, поданном в окружной суд в Нью-Йорке, адвокаты Комбса заявили о "серии незаконных утечек информации, которые привели к разрушительной, крайне предвзятой досудебной огласке". По их мнению, утечка "может лишить музыканта права на справедливое судебное разбирательство".

Представители прокуратуры отказались комментировать эти обвинения.