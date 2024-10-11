Рыбака унесло ураганом "Милтон", его нашли в 100 км от берега Мексики

В ста километрах от берега Мексики нашли рыбака, унесенного ураганом "Милтон" - мужчина дрейфовал на перевернутой лодке. Его обнаружили с самолета.

Патрульный самолет Persuader мексиканского ВМФ обнаружил более чем в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан рыбака, заявили военные в соцсетях, пишет РИА Новости.

По информации издания, ранее были спасены двое рыбаков с других пропавших судов.

"Наша поисково-спасательная система обнаружила человека на борту третьего судна, дрейфующего после урагана "Милтон". Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются туда, чтобы спасти жизнь этого моряка. Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска", - заявили в ВМФ.

Ранее сообщалось, что ураган "Милтон" обрушился на сушу западного побережья во Флориде. СМИ сообщают о первых жертвах, многие жители остались без питьевой воды и электричества.

По данным Русской службы Би-би-си, ураган "Милтон" может стать сильнейшим за последние 100 лет в США. Сообщалось, что исключительная мощь урагана заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо. Ему заранее была присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона. Такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км./час.

Также сообщалось, что из-за приближения урагана призыв к эвакуации получили более 5 миллионов человек.