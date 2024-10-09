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В Лондоне активисты попытались заклеить картину Пикассо фото из Газы. Их задержали

Опубликовано:

Акция в Лондоне
Акция в Лондоне. Фото: x.com/youth_demand

Активисты движения Youth Demand попытались наклеить фотографию плачущей женщины с ребенком в Газе на картину испанского художника Пабло Пикассо "Материнство" (La Maternité) в лондонской Национальной галерее, призывая к эмбарго на поставки оружия Израилю.

Как сообщили представители галереи, полиция задержала двух человек. Картина, закрытая защитным стеклом, не пострадала.

"Один из них был задержан после того, как попытался прикрепить к произведению искусства лист бумаги. На пол пролилось немного краски, — говорится в сообщении. — Прибывшая полиция арестовала двух человек. В настоящее время комната закрыта. Картины не пострадали".

На видео, опубликованном Youth Demand в социальных сетях, видно, как охранник убирает фотографию. Один из протестующих выкрикивал "Свободу Палестине", когда его вывели из зала и задержали.

Отмечается, что своей акцией активисты пытались привлечь внимание к жертвам среди мирного населения в секторе Газа в результате военной операции Израиля.

Организация Youth Demand ранее уже проводила акции протеста у военного мемориала Кенотаф в Лондоне и планировала сорвать коронацию короля Карла III в прошлом году.

Картины известных художников в последнее время неоднократно подвергались нападениям, в том числе в Лондоне.

В конце сентября трое активистов движения Just Stop Oil плеснули супом в две картины из серии "Подсолнухи" (1888 и 1889 годов) на выставке "Поэты и влюбленные" в Национальной галерее.

Это произошло спустя несколько часов после того, как еще двое активистов были приговорены за такую же акцию к тюремному заключению.

Двух активисток Just Stop Oil — 23-летнюю Фиби Пламмер и 22-летнюю Анну Холланд — приговорили к двум годам и 20 месяцам тюремного заключения за то, что они в октябре 2022 года вылили суп на "Подсолнухи", написанные в 1888 году.

В июле 2022 года двое активистов приклеили себя к картине Джона Констебля "Телега для сена" (1821).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2172280-v-londone-aktivisty-popytalis-zakleit-kartinu-pikasso-foto-iz-gazy-ih-zaderzhali/

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