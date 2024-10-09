Депутаты во Франции отклонили предложение об импичменте Макрона

2 октября в Нацсобрании Франции выдвинутое предложение об импичменте президента было отклонено большинством голосов. 8 октября в деле окончательно поставили точку, передает NUR.KZ.

Вопрос об импичменте президента Франции поднялся в сентябре: 1 числа мы писали, что левая партия "Неподчинившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента Эмманюэля Макрона - ими была представлена соответствующая резолюция о созыве парламента.

17 сентября сообщалось, что Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона.

Французские СМИ на тот момент добавили, что в 2016 году Бюро Нацсобрания признало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда неприемлемой. Уточним, что Бюро - это высший коллегиальный орган нижней палаты парламента.

2 октября телеканал BFMTV сообщил, что депутаты законодательной комиссии большинством выступили против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого левой партией "Неподчинившаяся Франция".

Отмечалось, что такое решение было ожидаемо, поскольку только 24 из 73 членов комиссии являются выходцами из левых партий.

Наконец, 8 октября газета Le Figaro сообщила, что в Национальном собрании Франции ввиду отклонения предложения об импичменте Макрона депутатами постановили этот вопрос не заслуживающим внимания для дальнейшего обсуждения.

По комментариям депутатов, которые цитирует издание, большинство посчитало предложение удалить Макрона от власти создающим ненужный хаос.

"Мы ясно видим постоянную стратегию крайне левых, которая пытается нанести ущерб нашим институтам и стране. Им нужен не Эммануэль Макрон, а пост президента республики. К счастью, наши институты сильнее их", - заявил депутат от президентской партии "Возрождение" Матье Лефевр.

Председатель инициировавшей вопрос импичмента Макрона партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано заявила на пресс-конференции, что это Марин Ле Пен "спасла Эммануэля Макрона от процедуры импичмента", воздержавшись во время дебатов по этому вопросу.

При этом также сообщается, что депутаты "Неподчинившейся Франции" уже объявили, что они быстро повторно представят новую резолюцию об импичменте президенту республики. И это будет продолжаться "до тех пор, пока увольнение не будет обсуждено в Ассамблее", утверждает координатор партии Мануэль Бомпард.

Добавим, ранее мы писали, что Макрон отверг кандидатуру премьер-министра от левых. Отмечалось, что политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

По данным Русской службы Би-би-си, Макрон назначил премьер-министром правоцентристского политика Мишеля Барнье и поручил ему сформировать правительство.

Отметим, что левая коалиция одержала победу на выборах во Франции.