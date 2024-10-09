В российском городе убиты двое малолетних детей: в расправе подозревают их 13-летнюю сестру

В Тольятти в одной из квартир найдены тела двух маленьких девочек с признаками насильственной смерти - множественными ножевыми ранениями. Подозреваемая - их 13-летняя сводная сестра.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, все произошло, когда родители ушли по делам, а присматривать за младшими сестрами осталась их 13-летняя сводная сестра. Отмечается, что детей оставляли с ней не в первый раз и все было хорошо.

Когда домой вернулась средняя 10-летняя сестра, она обнаружила на балконе изрезанные тела младших сестер. Самой старшей дома не оказалось.

По данным Telegram-канала Mash, соседи характеризовали семью как "положительную". Предварительно, у подозреваемой в убийстве младших сестер 13-летней девочки психических отклонений не наблюдалось.

Как сообщает Следственный комитет по Самарской области в Telegram-канале, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти - множественными ножевыми ранениями шеи и туловища.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, назначены первоначальные судебные экспертизы", - говорится в сообщении профильного ведомства.

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