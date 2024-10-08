Харрис заявила, что не встретится лично с Путиным для переговоров по Украине

Действующий вице-президент США и претендент на пост президента Камала Харрис заявила, что не встретится с Путиным без участия Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS.

В интервью телеканалу Харрис спросили, встретилась бы она с Владимиром Путиным для переговоров по войне в Украине.

"Нет, не в двустороннем порядке без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе о своем будущем", - ответила кандидат в президенты США.

Также она прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО.

"Это вопросы, которые мы будем решать, если до этого дойдет. Сейчас мы поддерживаем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии России. Дональд Трамп, если бы он был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он (Трамп - прим. ред.) говорит, что может покончить с этим (войной - прим. ред.) в первый же день. Знаете, что это будет? Это будет капитуляция", - высказалась Харрис.

Напомним, в ноябре прошлого года Трамп публично пообещал завершить войну в Украине за 24 часа. В ответ Зеленский пригласил его посетить страну. Позже экс-президент США вновь заявил, что сможет прекратить конфликт. На его заявление опять отреагировал украинский лидер.

В конце сентября Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке. Последний тогда заявил, что поддерживает хорошие связи как с президентом Украины, так и России.

Перед этим Трамп в очередной раз заявил, что Украина вряд ли сможет победить, а также раскритиковал Зеленского.