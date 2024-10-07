Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взрыв прогремел в районе аэропорта в Пакистане: власти заявили об атаке против иностранцев (видео)

Опубликовано:

Взрыв в городе Карачи
Взрыв в городе Карачи. Фото с места ЧП: Asif Hassan/AFP via Getty Images

В пакистанском городе Карачи рядом с международным аэропортом имени Джинны прогремел взрыв. Власти сообщили о двух погибших и 10 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Информацию о взрыве журналистам подтвердил министр внутренних дел провинции Синд Зия Ланджара.

Сообщается, что в результате взрыва загорелись два автомобиля и два мотоцикла.

По словам Ланджара, в автомобиле, пострадавшем от взрыва, находились иностранные граждане, по его мнению, это была атака, направленная против них.

По факту взрыва уже началось расследование, в том числе изучаются записи с камер видеонаблюдения. Есть сообщения о самодельном взрывном устройстве, добавил министр.

По данным некоторых изданий, взрыв мог быть нападением на пакистанских талибов на граждан Китая. Отмечается, что в 2022 году в университетском городке на юге Пакистана также случился взрыв, в результате которого погибли трое граждан Китая и их пакистанский водитель.

Тогда ответственность за теракт взяла на себя группировка сепаратистов, заявившая, что теракт был совершен террористкой-смертницей.

Напомним, в середине сентября в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автомобиль полицейских, сопровождавший послов из 12 государств, включая Казахстан, подорвался на мине. В результате ЧП никто не пострадал.

Добавим, что в феврале, накануне выборов в парламент, в Пакистане прогремело сразу несколько взрывов. В результате произошедшего погибли больше 20 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2170710-vzryv-progremel-v-rayone-aeroporta-v-pakistane-vlasti-zayavili-o-terakte-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie