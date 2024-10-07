Взрыв прогремел в районе аэропорта в Пакистане: власти заявили об атаке против иностранцев (видео)

В пакистанском городе Карачи рядом с международным аэропортом имени Джинны прогремел взрыв. Власти сообщили о двух погибших и 10 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Информацию о взрыве журналистам подтвердил министр внутренних дел провинции Синд Зия Ланджара.

Сообщается, что в результате взрыва загорелись два автомобиля и два мотоцикла.

По словам Ланджара, в автомобиле, пострадавшем от взрыва, находились иностранные граждане, по его мнению, это была атака, направленная против них.

По факту взрыва уже началось расследование, в том числе изучаются записи с камер видеонаблюдения. Есть сообщения о самодельном взрывном устройстве, добавил министр.

По данным некоторых изданий, взрыв мог быть нападением на пакистанских талибов на граждан Китая. Отмечается, что в 2022 году в университетском городке на юге Пакистана также случился взрыв, в результате которого погибли трое граждан Китая и их пакистанский водитель.

Тогда ответственность за теракт взяла на себя группировка сепаратистов, заявившая, что теракт был совершен террористкой-смертницей.

Напомним, в середине сентября в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автомобиль полицейских, сопровождавший послов из 12 государств, включая Казахстан, подорвался на мине. В результате ЧП никто не пострадал.

Добавим, что в феврале, накануне выборов в парламент, в Пакистане прогремело сразу несколько взрывов. В результате произошедшего погибли больше 20 человек, еще несколько десятков получили ранения.