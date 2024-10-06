Спутница Дурова заявила, что потеряла ребенка после его ареста в Париже

Юлия Вавилова, которая сопровождала основателя Telegram Павла Дурова в Париж, где он был арестован, потеряла ребенка. Об этом написал сам Дуров на своем канале, передает NUR.KZ.

По словам самого Дурова, 27 августа, когда он уже третий день находился под стражей, у него состоялся многочасовой допрос в полиции.

"Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. "Испугалась? Уехала из Парижа?" — спросил я. Он колебался. "Она беременна", — наконец сказал он.

Это был не то, что я в тот момент ожидал услышать. Я сохранял спокойствие все время, пока находился под стражей в полиции, но такой поворот событий застал меня врасплох. После паузы я сказал: "Спасибо за хорошие новости". Другие присутствовавшие люди — переводчик, клерк, полицейский — неловко улыбнулись", – рассказал Дуров.

Однако радостные новости омрачало осознание того, что Юлия осталась одна в чужой стране, в которой она до этого не бывала, признался бизнесмен.

"Я узнал, что пока меня не было, на Юлию оказывалось безумное давление. Какой-то блогер пустил слух, что она "агент Моссада". Другие люди высказали абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту", – рассказывает основатель Telegram.

По словам Дурова, за время его ареста девушка столкнулась с множеством проблем, в том числе кибербуллингом.

В итоге 4 октября, после приема у врача, Юлия узнала, что ребенок умер. Об этом сообщила сама девушка в своем Telegram-канале.

"Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать эту боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. (...) Нам удалось справиться со многим сразу, но для малыша это было слишком", – написала Юлия.

Арест Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.