Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дубайская авиакомпания запретила пейджеры и рации на борту своих самолетов

Опубликовано:

Пейджер
Пейджер. Иллюстративное фото: Isaac Lee/Getty Images

Авиакомпания Emirates Airlines запретила пассажирам проносить на борт пейджеры и рации. Это случилось после серии взрывов устройств в Ливане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Всем пассажирам, путешествующим в/из/через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Любые обнаруженные запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности", - говорится на сайте авиакомпании.

Взрывы электронных устройств в Ливане

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, 17 сентября сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались. Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

В результате по последним данным, погибли 12 человек, еще 2800 ранены. Среди убитых - 10-летняя дочь члена "Хезболлы" в долине Бекаа. Во взрыве пейджеров группировка обвинила Израиль.

О том, как такое могло произойти, Русская служба Би-би-си подробно описывала в своем материале.

Вслед за многочисленными взрывами пейджеров в среду днем у членов "Хезболлы" начали взрываться рации. Русская служба Би-би-си сообщила о 14 погибших и более 450 раненых. Издание также отметило, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: страна "открывает новый этап войны", и "центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил".

Также Русская служба Би-би-си опубликовала материал о возможной компании-производителе пейджеров, в которые была заложена взрывчатка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2170555-dubayskaya-aviakompaniya-zapretila-peydzhery-i-racii-na-bortu-svoih-samoletov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie