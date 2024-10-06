Дубайская авиакомпания запретила пейджеры и рации на борту своих самолетов

Авиакомпания Emirates Airlines запретила пассажирам проносить на борт пейджеры и рации. Это случилось после серии взрывов устройств в Ливане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Всем пассажирам, путешествующим в/из/через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Любые обнаруженные запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности", - говорится на сайте авиакомпании.

Взрывы электронных устройств в Ливане

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, 17 сентября сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались. Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

В результате по последним данным, погибли 12 человек, еще 2800 ранены. Среди убитых - 10-летняя дочь члена "Хезболлы" в долине Бекаа. Во взрыве пейджеров группировка обвинила Израиль.

О том, как такое могло произойти, Русская служба Би-би-си подробно описывала в своем материале.

Вслед за многочисленными взрывами пейджеров в среду днем у членов "Хезболлы" начали взрываться рации. Русская служба Би-би-си сообщила о 14 погибших и более 450 раненых. Издание также отметило, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: страна "открывает новый этап войны", и "центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил".

Также Русская служба Би-би-си опубликовала материал о возможной компании-производителе пейджеров, в которые была заложена взрывчатка.