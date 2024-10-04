Сериальные убийцы: дело братьев Менендес 35-летней давности рассмотрят заново из-за сериала Netflix

Дело братьев Менендес, приговоренных к пожизненному заключению за убийство своих родителей в Беверли-Хиллз 35 лет назад, будет пересмотрено в связи с открывшимися новыми обстоятельствами. Эти обстоятельства были описаны в недавно вышедшем сериале Netflix «Монстры: История братьев Менендес».

В четверг прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон заявил о «моральной и этической обязанности» рассмотреть показания братьев, которые они дали в прошлом году. Братья утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны отца и их действия были самообороной.

Интерес к убийству многолетней давности возродился после того, как в сентябре этого года на Netflix вышла захватывающая девятисерийная криминальная драма на основе реальных событий, посвященная братьям Менендеc.

По версии сериала, да и следствия, братья застрелили родителей, Хосе и Мэри Луиз Менендес, из двух дробовиков, чтобы поскорее завладеть наследством и заодно получить солидную сумму по страховке. История детей, безжалостно убивших своих богатых родителей, шокировала Америку.

Следователи установили, что прежде, чем стать подозреваемыми, братья потратили значительную часть наследства на путешествия, роскошные часы Rolex, автомобили и престижную недвижимость.

Америка узнала подробности этого дела с перечислением всех приобретенных предметов роскоши из прямых трансляций из зала суда и была шокирована тем, как дети из очень благополучной семьи стали безжалостными убийцами.

Первый судебный процесс закончился так называемым «подвешенным жюри», поскольку присяжные не смогли прийти к единому мнению о вине подсудимых. Братья уже тогда заявили о продолжавшихся много лет сексуальных домогательствах и насилии в семье.

В ходе повторного разбирательства утверждения о сексуальных домогательствах во внимание практически не принимались, и в 1996 году братьев признали виновными и приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

На момент совершения преступления Лайлу Менендесу был 21 год, а Эрику – 18.

Среди новых свидетельств, которые суд намеревается рассмотреть, фигурирует письмо, написанное за год до убийства Эриком Менендесом его двоюродному брату, в котором, как утверждается, он упоминал о насилии со стороны отца.

Впрочем, как заявил на пресс-конференции окружной прокурор Лос-Анджелеса Гаскон, пока что никакие из этих свидетельств не получили подтверждения.

«На этом этапе мы не готовы сказать, верим или не верим мы этой информации, — подчеркнул прокурор округа. – Но мы собрали вас здесь, чтобы заявить, что у нас имеются моральные и этические обязательства рассмотреть то, что нам было представлено».

Гаскон отметил, что его команда не пытается утверждать, что с первоначальным судом было что-то не так.

По его словам, пересмотр потенциально может привести к изменению приговора или даже новому суду. Слушания по этому делу назначены на 24 ноября.

Гаскон признал, что после выхода сериала «Монстры» на прокуратуру обрушился шквал звонков. Родственники братьев Менендес заявили, что Лайл и Эрик стали «жертвами гротескной шокодрамы».

Автор сериала, Райан Мерфи, поспешил выступить в защиту своего творения и описал негативную реакцию родственников братьев как «по меньшей мере предсказуемую».

В четверг в поддержку братьев Менендес выступила телезвезда Ким Кардашьян, что еще больше подогрело интерес к этой саге.

«Они никакие не монстры, это добрые, интеллигентные, честные люди», - написала Кардашьян в статье для NBC News.