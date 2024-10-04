"Я не отступлю": совладелец Wildberries заявил, что подал против супруги иск на 350 млрд рублей

Владислав Бакальчук, основатель и совладелец Wildberries, сообщил о том, что подал иск на сумму более 350 млрд рублей против своей супруги Татьяны Бакальчук и ее бизнес-партнеров, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале Бакальчука. Бизнесмен опубликовал пост с фотографией первой страницы искового заявления в арбитражный суд Московской области.

"Друзья, подал иск на сумму свыше 350 миллиардов рублей.

Данный иск касается всех сделок по передаче дочерних компаний и доменного имени Wildberries из ООО "Вайлдберриз" в ООО "РВБ" и подан к РВБ, WB и Татьяне. Это не просто формальность - речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия", - пишет Бакальчук.

Далее он заявляет о незаконности сделок.

"В процессе изучения документов стало окончательно ясно: сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках ООО "РВБ", - это ничтожные и незаконные договоренности, совершенные с явным нарушением закона. В иске мы подробно изложили основания для признания этих сделок недействительными", - отмечает бизнесмен.

Он подчеркивает, что сумма незаконно переданных активов - более 350 миллиардов рублей. С его слов, это склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт и многое другое.

"На данный момент эта цифра - лишь предварительная оценка. В процессе разбирательств она может значительно увеличиться", - пишет Бакальчук и заявляет, что реорганизация компании, о которой заявляется публично, не может быть проведена без его согласия как сооснователя компании и потому не имеет юридической силы.

"Мы строили Wildberries с нуля 20 лет. Компания, которую создавали и развивали вместе, теперь превращена в инструмент для манипуляций. Но я не отступлю! Спасибо за вашу поддержку. Я искренне верю, что правда и закон - на нашей стороне!" - завершает публикацию бизнесмен.

Что происходит с Wildberries

Напомним, конфликт между супругами Бакальчук начался еще летом этого года. Русская служба Би-Би-Си сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об "откровенном и наглом рейдерском захвате" одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries после встречи с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком.

Но супруга Бакальчука прокомментировала ситуацию иначе. "Это не рейдерский захват. Это развод", - заявила Татьяна.

Позже в Савеловский районный суд поступило исковое заявление Татьяны к Владиславу Бакальчуку. В июле бизнесвумен подала на развод.

Далее случился серьезный конфликт: в сентябре у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Бакальчук назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. А Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых.

После этого основательница Wildberries обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?" - заявила Татьяна Бакальчук (Ким) со слезами на глазах.

Источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.

20 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал арест на 2 месяца для шести фигурантов дела о перестрелке в офисе Wildberries.

Позже выяснились другие подробности дела - сообщалось о 30 арестованных. Вместе с тем, Владислав Бакальчук сообщил в соцсети, что с ним все в порядке и он находится дома. По источникам российских СМИ, следователи не нашли в его действиях состава преступления. Также бизнесмен изложил свое видение ситуации, заявив, что он и его команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц.

23 сентября Татьяна Бакальчук объявила о смене фамилии на девичью - Ким - и изменила заголовок своего Telegram-канала - теперь он называется "Татьяна Ким".