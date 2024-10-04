Россия планирует исключить "Талибан" из списка террористических организаций

Руководство России приняло решение об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций. Правовая работа по этому вопросу завершается, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Министерство иностранных дел совместно с Федеральной службой безопасности и в целом - рядом других российских ведомств - завершает правовую работу над процессом исключения движения талибов из так называемого террористического списка Российской Федерации", - заявил советник министра иностранных дел и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

В МИД РФ добавили, что окончательное решение будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций.

В МИД РК тогда пояснили, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН.

В июне президент Касым-Жомарт Токаев вновь пояснил ситуацию с движением на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ.

А недавно стало известно, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию.