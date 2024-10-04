Россия планирует исключить "Талибан" из списка террористических организаций
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Руководство России приняло решение об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций. Правовая работа по этому вопросу завершается, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
"Министерство иностранных дел совместно с Федеральной службой безопасности и в целом - рядом других российских ведомств - завершает правовую работу над процессом исключения движения талибов из так называемого террористического списка Российской Федерации", - заявил советник министра иностранных дел и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
В МИД РФ добавили, что окончательное решение будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций.
В МИД РК тогда пояснили, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН.
В июне президент Касым-Жомарт Токаев вновь пояснил ситуацию с движением на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ.
А недавно стало известно, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2170015-rossiya-isklyuchit-taliban-iz-spiska-terroristov/
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