Ирина Болгар назвала неправдой утверждение о том, что они с Дуровым не были парой

Ирина Болгар, называющая себя супругой Павла Дурова, выступила с опровержением статьи в The New York Times, в которой говорилось, что они с предпринимателем никогда не были парой, передает NUR.KZ.

Ранее представитель Дурова сообщил газете The New York Times, что у предпринимателя много детей, и он поддерживает каждого из них, выплачивая по 10 тыс. долларов в месяц каждому. По информации издания, их отношения были деловыми.

Болгар заявила, что предоставила журналистам газеты "все имеющиеся доказательства, чтобы опровергнуть лживые комментарии пресс-секретаря Дурова".

"Бессовестная ложь. У меня есть фотографии за все 10 лет нашей семейной жизни.

Сохранилась и личная переписка с Дуровым, содержание которой я с удовольствием предоставлю, иллюстрирующая, как он считал наши отношения семейными, постоянно уверял меня, что никогда мне не изменял, демонстрировал свой романтический настрой.

Кроме того, существует множество нотариально заверенных соглашений, дающих мне право тратить до 150 000 евро в месяц по своему усмотрению, будучи держателем вторичной карты.

Счета, оплаченные лично Дуровым, я собирала с его банковских счетов в течение нескольких лет", - говорит Болгар в Instagram.

Женщина добавила, что никогда они не подписывали соглашения о детском пособии, а о выплате в 10 тыс. долларов слышит впервые. Болгар в скором времени пообещала детально опровергнуть слова представителя Дурова.

Ранее Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила в Instagram, что осталась без финансовой поддержки, а также поделилась своей версией истории романа с предпринимателем. Позже она заявила, что Дурова якобы лишили родительских прав в Швейцарии.

В середине сентября Болгар написала, что все активы Дурова, в том числе Telegram, якобы являются совместно нажитым имуществом, на которое она, возможно, будет претендовать в суде.

Арест Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.