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Власти Токио запретили распитие спиртных напитков в районе Сибуя в ночное время

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Люди на улицах района Сибуя в Токио
Район Сибуя в Токио. Фото: YUICHI YAMAZAKI/AFP via Getty Images

Власти Токио запретили распитие алкоголя в общественных местах района Сибуя в ночное время из-за наплыва туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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С 1 октября 2024 года в Сибуе, одном из главных развлекательных и торговых центров Токио, был введен запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах с 18.00 до 05.00.

Это связано с ростом числа туристов, которые устремились в Японию из-за ослабления иены. Популярность питейных заведений Сибуи резко увеличилась. Туристы часто ночуют на улицах, оставляют мусор и нарушают порядок.

Мэр Сибуи Кен Хасебе выразил недовольство ситуацией, заявив, что улица превратилась в нечто вроде паба. Введение запрета на распитие алкоголя, хотя и не является официальным законом, основывается на общественном мнении.

Нарушители не могут быть оштрафованы из-за конституционных ограничений, поэтому полицейские будут патрулировать улицы и призывать людей воздерживаться от употребления алкоголя в общественных местах.

Администрация Токио надеется, что в будущем это правило будет распространено на другие районы города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2169685-vlasti-tokio-zapretili-raspitie-spirtnyh-napitkov-v-rayone-sibuya-v-nochnoe-vremya/

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