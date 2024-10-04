Власти Токио запретили распитие спиртных напитков в районе Сибуя в ночное время
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Власти Токио запретили распитие алкоголя в общественных местах района Сибуя в ночное время из-за наплыва туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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С 1 октября 2024 года в Сибуе, одном из главных развлекательных и торговых центров Токио, был введен запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах с 18.00 до 05.00.
Это связано с ростом числа туристов, которые устремились в Японию из-за ослабления иены. Популярность питейных заведений Сибуи резко увеличилась. Туристы часто ночуют на улицах, оставляют мусор и нарушают порядок.
Мэр Сибуи Кен Хасебе выразил недовольство ситуацией, заявив, что улица превратилась в нечто вроде паба. Введение запрета на распитие алкоголя, хотя и не является официальным законом, основывается на общественном мнении.
Нарушители не могут быть оштрафованы из-за конституционных ограничений, поэтому полицейские будут патрулировать улицы и призывать людей воздерживаться от употребления алкоголя в общественных местах.
Администрация Токио надеется, что в будущем это правило будет распространено на другие районы города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2169685-vlasti-tokio-zapretili-raspitie-spirtnyh-napitkov-v-rayone-sibuya-v-nochnoe-vremya/
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