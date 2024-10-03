NYT: Дуров и Болгар "никогда не были парой", заявил представитель основателя Telegram

Павел Дуров и Ирина Болгар "никогда не были парой", у основателя Telegram "много детей". Такие заявления представителя Дурова опубликованы в газете The New York Times, передает NUR.KZ.

Как сообщает издание, представитель Дурова заявил, что Ирина Болгар и Дуров "никогда не были парой" и что якобы Болгар те деньги, которые Дуров выплачивал ей в качестве алиментов своим детям, расходовала на свои нужды и предметы роскоши.

"У г-на Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них, выплачивая по 10 тыс. долларов в месяц каждому", - написал представитель Дурова в заявлении.

По данным издания, Ирина Болгар познакомилась с Павлом Дуровым через общего друга летом 2012 года в Санкт-Петербурге. Их общение завязалось на основе общего интереса к йоге. А уже в конце 2013 года у Болгар и Дурова родился первый ребенок.

Однако по словам самого Дурова, как сообщает издание, их отношения были деловыми.

"Г-жа Болгар, которая в то время была тренером Дурова по йоге, предложила ему завести детей. Он согласился, и родилось трое детей", - говорится в заявлении представителя Дурова.

Недавно мы писали, что Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила в Instagram, что осталась без финансовой поддержки.

Ранее Болгар также публиковала в Instagram пост со своей версией истории романа с основателем Telegram.

Позже стало известно, что она обвинила Дурова в "применении физического насилия" к ее ребенку и подала иск в Швейцарии. В соцсетях женщина заявила, что его якобы лишили родительских прав в Швейцарии.

В середине сентября Болгар написала, что все активы Дурова, в том числе Telegram, якобы являются совместно нажитым имуществом, на которое она, возможно, будет претендовать в суде.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции – он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.