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ВОЗ заявил об угрозе эпидемии вируса Марбург: в Руанде уже 10 погибших, вакцины от него нет

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Лаборантка держит в руке пробирку
Анализы крови. Иллюстративное фото: Sebastian Kahnert / Picture Alliance / Getty Images

На днях ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии - миру угрожает вирус Марбург. Десятки человек заразились в Руанде. У инфицированных он вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку.

Вспышка в Руанде

В минувший понедельник ВОЗ на своем официальном сайте сообщила о вспышке эпидемии вируса Марбург в Руанде. За несколько дней до этого министерство здравоохранения страны осведомило ВОЗ о почти трех десятках подтвержденных случаях заражения. Сообщается о 10 погибших.

Отмечалось, что они были зафиксированы в 7 из 30 округов.

Среди подтвержденных случаев более 70% - медицинские работники двух медицинских учреждений в Кигали.

Пока ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий - на региональном уровне и низкий - на глобальном уровне.

По состоянию на 29 сентября 2024 года под наблюдением находилось около 300 человек. Сообщалось, что один контакт прибыл в Бельгию из Руанды. Об этом ВОЗ стало известно от органов здравоохранения Бельгии, однако он остался здоров, прошел 21-дневный период наблюдения, не проявлял никаких симптомов и не представляет риска для здоровья населения.

Еще один случай в Европе

Накануне стало известно о том, что в Гамбурге пару проверяют на заражение вирусом Марбург.

По информации DW, прилетевший из Руанды студент-медик и его девушка были экстренно эвакуированы с центрального вокзала Гамбурга с признаками заражения смертельно опасным вирусом.

По данным издания, пара прибыла из Франкфурта-на-Майне на высокоскоростном поезде. Подчеркивается, что в пути у обоих появились симптомы гриппа.

Как оказалось, студент ранее не просто посещал Руанду, но и контактировал с пациентом, у которого врачи позже диагностировали заражение вирусом Марбург.

В поезде с потенциальными носителями вируса находилось около 200 пассажиров. Их контактные данные были собраны сотрудниками полиции на случай необходимости принятия карантинных мер.

Ситуация в других странах

В связи с угрозой заражения меры были приняты в России. Как заявили в пресс-службе Роспортребнадзора изданию "Лента.ру", специалисты ведомства начали выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В РФ также разработали тест-систему на выявление вируса Марбург.

Что такое Марбургская вирусная болезнь

По информации ВОЗ, болезнь, вызванная вирусом Марбург (БВВМ), ранее известная как марбургская геморрагическая лихорадка, - тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом.

Средний коэффициент летальности заболевания составляет порядка 50%. В ходе прошлых вспышек коэффициент летальности варьировался в диапазоне 24-88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медицинской помощи.

Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей путем передачи от человека человеку.

Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола.

Впервые болезнь была описана в результате двух крупных вспышек, произошедших в 1967 году одновременно в Марбурге и Франкфурте, Германия, и в Белграде, Сербия. Эти вспышки болезни были связаны с использованием в лабораториях африканских зеленых мартышек (Cercopithecus aethiops), ввезенных из Уганды.

Инкубационный период (интервал между инфицированием и появлением симптомов) варьируется в пределах от 2 до 21 дня.

Болезнь, вызываемая вирусом Марбург, начинается внезапно и сопровождается резким повышением температуры тела, сильной головной болью и тяжелым недомоганием. Распространенным симптомом являются мышечные боли. На третий день могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Диарея может сохраняться до одной недели.

На этой стадии заболевания у больных отмечаются характерный осунувшийся вид ("как привидение"),  глубоко ввалившиеся глаза, отсутствие какого-либо выражения лица и крайняя апатия. Во время вспышки болезни в Европе в 1967 году через 2-7 дней после появления симптомов болезни у многих пациентов наблюдалась не вызывающая зуд сыпь.

На 5-7 день болезни у многих пациентов наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы, и кровотечения, часто множественные, являются обычным симптомом в случаях с летальным исходом.

Присутствие свежей крови в рвотных массах и фекалиях часто сопровождается кровотечениями из носа, десен и влагалища.

Особенно проблематичными могут быть спонтанные кровотечения из мест венепункции (мест прокола стенок венозных сосудов для внутривенного введения жидкостей или взятия образцов крови). На тяжелой стадии болезни у пациентов может держаться высокая температура.

Поражение центральной нервной системы может проявляться в спутанности сознания, раздражительности и агрессивности. В некоторых случаях на поздней стадии болезни (15 день заболевания) может развиваться орхит.

В смертельных случаях заболевания летальный исход, которому обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шок, чаще всего наступает через 8-9 дней после появления симптомов.

На данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для БВВМ нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов показаны поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.

Самая крупная вспышка наблюдалась в Анголе в 2005 году. Тогда заболели 374 человека, 329 из них умерли - коэффициент летальности составил 88%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2169315-vysokaya-letalnost-otsutstvie-vakciny-ugrozhaet-li-miru-novaya-globalnaya-epidemiya-iz-za-virusa-marburg/

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