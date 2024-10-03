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Около полусотни тигров погибли из-за вспышки птичьего гриппа во Вьетнаме

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Тигр сидит на ветке
Тигр. Иллюстративное фото: Freepik

Вспышка птичьего гриппа привела к гибели почти полусотни тигров в зоопарках Вьетнама. Также пострадали львы и пантеры, передает NUR.KZ со ссылкой наThe Guardian.

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В результате вспышки вируса H5N1 в августе и сентябре 2023 года в частном сафари-парке My Quynh и зоопарке Vuon Xoai погибли 47 тигров, а также три льва и одна пантера.

По данным Национального центра диагностики здоровья животных Вьетнама, животные умерли от вируса птичьего гриппа типа A (H5N1), но среди сотрудников зоопарков не было зафиксировано случаев заболевания.

В организации Education for Nature Vietnam сообщили, что к концу 2023 года во Вьетнаме содержалось в неволе около 385 тигров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что с 2022 года возросло количество случаев смертельных вспышек гриппа H5N1 среди млекопитающих, и что вирус может вызывать как легкие, так и тяжелые формы заболевания у людей, вплоть до летального исхода.

Вьетнам также зафиксировал случай смерти человека от вируса в марте 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2169178-okolo-polusotni-tigrov-pogibli-iz-za-vspyshki-ptichego-grippa-vo-vetname/

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