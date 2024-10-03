Палестинскую национально-культурную автономию создали в Чечне

Некоммерческую организацию "Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев Грозного" официально зарегистрировали в Чечне, передает NUR.KZ со ссылкой на Чечня Сегодня.

Соответствующее свидетельство вручил старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу помощник Кадырова, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По информации портала, в Чечне проживает более 200 жителей сектора Газа - все они были вынуждены покинуть родину из-за войны.

Как рассказал Дудаев, для беженцев были созданы условия для комфортного проживания. Им построили собственные дома, трудоустраивают на работу, проводится оформление и устройство в вузы, школы и детские сады.

Напомним, в начале года Кадыров заявлял, что на территории Грозного появится район, названный в честь президента России Владимира Путина.

По информации на официальном сайте мэрии города, город Грозный - административный центр Чеченской Республики с населением 296,8 тыс. человек. Занимает площадь 324,15 квадратных км.