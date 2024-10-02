Госдума ужесточает миграционную политику. Что изменится?

Не так давно начавшаяся осенняя сессия Госдумы, вероятно, пройдет под знаменем борьбы с мигрантами. В среду в парламент был внесен пакет из пяти законопроектов, которые, в том числе ужесточают наказания за организацию незаконной миграции. Вчера депутаты одобрили еще две инициативы. Что конкретно предлагается изменить?

В среду, 10 октября, в нижнюю палату российского парламента был внесен пакет из пяти законопроектов, касающихся миграционной политики. Правительство и Верховный суд предоставили положительные отзывы на проекты и не высказали ни одного замечания.

Один из законопроектов расширяет положения статьи 63 УК РФ, в которой перечислены обстоятельства, отягчающие наказание за любое правонарушение. Одним из таковых депутаты предлагают считать "совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации".

После принятия этих поправок суд сможет назначить полный срок наказания нелегальному мигранту, в том числе при наличии смягчающих обстоятельств, писало издание РБК со ссылкой на вице-спикера Госдумы и соавтора законопроекта Ирину Яровую. По ее словам, суд также сможет назначить реальный срок наказания в виде лишения свободы даже в случае совершенных впервые преступлений небольшой тяжести, таких как побои и другие.

Другой законопроект переводит организацию незаконной миграции (ст.322.1 УК РФ) в категорию особо тяжких преступлений, если они совершаются организованной группой или "в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений".

Первые две части этой статьи депутаты тоже хотят ужесточить, введя в них низший предел наказания. Законопроект предлагает за организацию незаконной миграции теперь давать не менее двух лет лишения свободы, а за те же деяния, но "с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение" или с использованием интернета, будет грозить уже от пяти до 10 лет тюрьмы.

Хотят депутаты ужесточить и наказание за подделку документов, с помощью которых, например, нарушаются правила въезда в Россию или миграционного учета. Юрлицам, совершивших такое административное правонарушение, будет грозить штраф от 5 млн рублей до 10 млн. За повторное нарушение статьи вводится штраф уже от 10-60 млн рублей.

Глава СКР на Петербургском экономическом форуме рассказывал о преступлениях, которые совершают мигранты, и призывал ужесточить миграционную политику. «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", — сказал Бастрыкин.одаже поддельных разрешительных документов или получении легального статуса в ускоренном порядке.

Свои подписи под каждым из законопроектов поставили более 350 депутатов из 450, включая спикера палаты Вячеслава Володина.

Володин до недавнего времени не демонстрировал интереса к миграционной политике. Однако летом этого года он начал проводить в своем телеграм-канале, на который подписаны более миллиона пользователей, опросы посвященные этой теме, и рассказывать о законодательных инициативах.

Этому предшествовала довольно резкая публичная критика работы Госдумы в сфере миграционной политики со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Глава СКР на Петербургском экономическом форуме рассказывал о преступлениях, которые совершают мигранты, и призывал ужесточить миграционную политику. "Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", — сказал Бастрыкин.

Вячеслава Володина эта реплика оскорбила, он так же публично ответил главе СК. Однако после этого Госдума начала активно править миграционное законодательство. В середине сентября Володин говорил, что на рассмотрении палаты находятся 34 законопроекта по теме миграции (правда он не уточнял, все ли они были внесены в этом году).

Русская служба Би-би-си ранее писала, что нападение на «Крокус» в марте этого года привело к значительному росту законодательных инициатив, направленных против мигрантов. В частности, с конца марта депутаты предлагали запретить въезд в Россию людей с уголовным прошлым, запретить въезжать родственникам работающих иностранцев, запретить мигрантам водить автобусы, такси, запретить им работать в общественном транспорте вообще, а также в школах и в системе образования в целом.

Некоторые инициативы Госдума уже поддержала.

Конфискация имущества и садоводы-искусители

Во вторник Госдума проголосовала за два других законопроекта, касающихся миграционной политики.

Первый был принят во втором, ключевом, чтении: теперь иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) по упрощенной схеме только спустя три года брака с гражданкой или гражданином России.

Уже после того, как 412 депутатов проголосовали «за», эти поправки депутат Елена Драпеко решила обсудить с замминистра МВД Игорем Зубовым ситуацию с "двойным как бы брачием", которую создает закон, писали "Ведомости". Она в частности рассказала историю про "садовника в нашем садоводстве". По словам депутата, он подошел к ней три дня назад и сказал, что решил жениться в России, хотя у него трое детей в Таджикистане.

Зубов в ответ заявил, что это сфера гражданского права, а не уголовного и напомнил, что мигранты заполняют анкету, в которой "пишется, что ты не имеешь там брака".

Второй законопроект приняли пока только в первом чтении, он разрешает конфискацию денег и имущества, полученных в результате организации незаконной миграции.

Корни антимигрантской риторики

Комментируя внесенный в Госдуму пакет законопроектов, Вячеслав Володин заявил, что "те, кто хочет работать в нашей стране, должны знать язык, историю, уважать традиции и культуру России". "Для тех, кто нарушает закон, наказание должно быть строгим и неотвратимым. И для самого мигранта, и для тех, кто легализует его с помощью преступных схем", — добавил спикер.

При этом в июле этого года глава МВД Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений докладывал о тенденции на "снижение количества преступлений со стороны иностранных граждан". По его словам, число совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений в 2024 году сократилось почти на 8%, "доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась".

Издание "Важные истории" (признано в России "иноагентом" и нежелательной организацией) в 2021 году приводило статистику, согласно которой с 2017 по 2020 года в России было в два раза меньше преступников среди мигрантов из стран СНГ, чем среди россиян. Образ мигранта намеренно криминализируется государственными или около государственными медиа, отмечало издание.

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров также полагает, что нынешний взлет антимигрантской риторики не стоит списывать на теракт в «Крокусе», совершенный выходцами из Таджикистана. Предыдущие теракты с участием выходцев из Центральной Азии не приводили к мигрантофобской кампании такого уровня, пишет эксперт в своей колонке на сайте "Фонда Карнеги за международный мир".

По его мнению, вторжение в Украину "нормализовало в России гораздо более высокий уровень жестокости и агрессии". "Если посмотреть на новую миграционную политику с точки зрения противостояния различных институтов российской власти, то главным выгодополучателем нововведений оказывается МВД, — пишет эксперт. — Такой крен в сторону ужесточения миграционной политики был бы невозможен, если бы не укрепление силового блока российской бюрократии на фоне войны в Украине".