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Непробиваемый "Железный купол" и другие средства ПВО. Как Израилю удалось эффективно отразить ракетную атаку Ирана

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Ракеты над Тель-Авивом
Ракеты над Тель-Авивом. Фото: Jack Guez / AFP via Getty Images

Израильская армия сообщила, что во вторник вечером Иран запустил по территории Израиля около 180 ракет, но практические все они были сбиты. Большинство ракет перехватили различные системы ПВО Израиля, а часть уничтожили вооруженные силы западных стран, утверждают израильтяне.

Какими средствами противовоздушной обороны обладает Израиль и почему его военным удается так эффективно противодействовать ракетным атакам?

Как отражали атаку во вторник

Сотрудники израильских сил безопасности сообщили Би-би-си, что большую часть ракет сбили системы ПВО Израиля.

Кроме того, в отражении иранского удара принимали участие западные страны-союзники.

Президент Джо Байден приказал американским военным в регионе «помогать защите Израиля»; позже официальный представитель Пентагона подтвердил, что флот США выпустил по иранским ракетам, летевшим в Израиль, около десяти ракет-перехватчиков.

Би-би-си также подтвердила подлинность кадров, на которых ракеты-перехватчики видны над столицей Иордании Амманом. Иорданские военные принимали участие в отражении предыдущей иранской ракетной атаки по Израилю в апреле этого года.

По данным Би-би-си, во вторник иранские ракеты помогали сбивать и истребители Военно-воздушных сил Великобритании (так было и во время апрельского удара).

Израильские военные заявили, что в результате иранских ударов в стране никто серьезно не пострадал, местные врачи сообщили лишь о двух израильтянах, получивших легкие осколочные ранения. Единственной подтвержденной жертвой стал палестинский житель города Иерихон на оккупированном Западном берегу реки Иордан: он погиб при падении обломков сбитой ракеты.

Иранский Корпус стражей Исламской революции, впрочем, утверждает, что 90% ракет достигли своих целей, и при ударе было впервые использовано гиперзвуковое ракетное оружие.

По данным корреспондентов Би-би-си, в результате ударов могли пострадать некоторые военные базы, рестораны и школы.

Разные уровни израильской системы противоракетной обороны

На вооружении Израиля стоит несколько систем противовоздушной обороны, каждая из которых предназначена для перехвата подлетающих ракет на разных высотах и расстояниях.

«Железный купол», самый известный израильский противоракетный щит, предназначен для перехвата ракет малой дальности, а также снарядов и минометных мин на расстоянии от 4 км до 70 км от пусковой установки.

Хотя известно, что некоторые элементы «Железного купола» принимали участие в отражении ракетной атаки в апреле, в этот вторник основную часть работы проделали другие составные части израильской ПВО.

В частности — разработанная Израилем и США система «Праща Давида» (David's Sling), которая предназначена для уничтожения ракет большой дальности, крылатых ракет и баллистических ракет средней и большой дальности на расстоянии до 300 км.

Израиль также располагает системами «Стрела-2» и «Стрела-3» (Arrow 2, Arrow 3), защищающими от баллистических ракет средней и большой дальности на расстоянии до 2 400 км — в полете такие ракеты выходят за пределы земной атмосферы.

Как работает «Железный купол»

Система «Железный купол» стала самой проверенной в боевых условиях системой ПВО в мире: ее надежность регулярно проверяют боевики ХАМАС и других группировок из сектора Газа, а также ливанской «Хезболлы».

Батареи «Железного купола» расположены по всему Израилю. Одна батарея состоит из трех или четырех пусковых установок, в каждой из которых 20 ракет-перехватчиков.

«Железный купол» обнаруживает и отслеживает приближающиеся ракеты с помощью радара и рассчитывает, какие из них могут упасть на населенные пункты. Перехватчики «Железного купола» выпускаются по этим ракетам, а остальным дают упасть на открытой местности.

Армия обороны Израиля утверждает, что «Железный купол» уничтожает 90% ракет, которые отслеживает. Комплекс использует ракеты «Тамир» стоимостью около 50 тыс. долларов каждая.

«Железный купол» был разработан после «летней войны» 2006 года между Израилем и «Хезболлой», когда «Хезболла» выпустила по Израилю около 4 тыс. ракет, причинив огромный ущерб и убив десятки граждан.

Комплекс разработали израильские компании Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries при некоторой поддержке США. Он был развернут в 2011 году и впервые заработал тогда же, перехватив ракету, которая была выпущена из сектора Газа (регион находится под контролем ХАМАС с 2007 года).

С октября 2023 года ракеты «Железного купола» перехватили десятки тысяч ракет, выпущенных ХАМАС и другими группировками из Газы, а также «Хезболлой» из южного Ливана.

Что такое «Праща Давида»

«Праща Давида» (David's Sling), называемая на иврите «волшебной палочкой», может перехватывать ракеты на расстоянии до 300 км.

В сентябре 2024 года с ее помощью была сбита баллистическая ракета, выпущенная «Хезболлой» из Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что это была Qadr-1 иранского производства — баллистическая ракета средней дальности, способная нести боеголовку весом от 700 кг до 1000 кг.

Как говорит «Хезболла», ракета была нацелена на штаб-квартиру «Моссада» в Тель-Авиве. ЦАХАЛ сообщал, что Qadr-1 двигалась по направлению к жилому району.

«Праща Давида» была разработана совместно израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems и американской Raytheon. Ее начали эксплуатировать в 2017 году.

Ее ракеты-перехватчики Stunner предназначены для уничтожения баллистических ракет малой, средней и большой дальности на малых высотах. Как и «Железный купол», «Праща Давида» работает только по ракетам, угрожающим населенным пунктам.

«Праща Давида», как и «Железный купол», также может перехватывать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Каждая ракета-перехватчик стоит около 1 млн долларов.

В мае 2023 года «Праща Давида» была одной из систем ПВО, использовавшихся для отражения атаки палестинской группировки «Исламский джихад», действующей в секторе Газа.

Тогда было выпущено более 1100 ракет; Израиль утверждает, что сбил 96% ракет, представлявших угрозу.

Как работают ракеты системы «Стрела»

Система «Стрела-2» (Arrow 2) предназначена для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности во время их полета в верхних слоях атмосферы, на высоте около 50 км над Землей.

Работа над системой началась после первой войны в Персидском заливе в 1991 году, когда Ирак выпустил по Израилю десятки ракет «Скад» советского производства (известных в Советском Союзе как Р-17). Система поступила на вооружение в 2000 году.

Радар «Стрелы-2» может обнаруживать ракеты на расстоянии 500 км. Она перехватывает их на сравнительно небольшом расстоянии — до 100 км от места запуска. Ракеты комплекса летят со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и он может одновременно обстреливать до 14 целей.

Как сообщается, «Стрела-2» впервые была применена в бою в 2017 году, сбив сирийскую ракету класса «земля-воздух». «Стрела-3» была впервые развернута в 2017 году и предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия в верхней части своей траектории за пределами земной атмосферы. Ее дальность составляет 2 400 км.

Этот комплекс был впервые применен в бою в 2023 году для перехвата баллистической ракеты, выпущенной йеменскими хуситами по прибрежному городу Эйлат на юге Израиля.

«Стрелу-3» разработала израильская государственная компания Israel Aerospace Industries при содействии американской Boeing.

Все системы противоракетной обороны Израиля были задействованы для отражения массированной атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года.

Вместе с истребителями из США, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов тогда они сбили 300 иранских ракет и дронов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2168946-neprobivaemyy-zheleznyy-kupol-i-drugie-sredstva-pvo-kak-izrailyu-udalos-effektivno-otrazit-raketnuyu-ataku-irana/

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