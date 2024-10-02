Запретить уличное попрошайничество хотят в Швеции

Правительство Швеции обвинили в попытке "объявить бедность вне закона" после того, как в стране предложили запретить попрошайничество, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Правоцентристская коалиция, поддерживаемая крайне правой партией "Шведские демократы", объявила о девятимесячном расследовании, по итогам которого будет предложено ввести общенациональный запрет на попрошайничество.

Лидер "Шведских демократов" Линда Линдберг заявила, что запрет направлен на людей из других стран ЕС, которые приезжают в Швецию, чтобы просить милостыню у магазинов.

Представители Stockholms Stadsmission, христианской организации, работающей с уязвимыми людьми в Стокгольме, осудили эту инициативу. Пресс-секретарь организации Фанни Силтберг подчеркнула, что такой запрет — это попытка скрыть проблему бедности, не решая ее.

"Уязвимость этой группы можно уменьшить за счет борьбы с дискриминацией. Также общество должно предоставить этим людям рабочие места и временное жилье, чтобы снизить их социальную уязвимость", — заявила Силтберг.

Защитники гражданских прав сообщили, что будут следить за ситуацией и готовы подать иск, если законопроект будет принят.