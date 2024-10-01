У НАТО новый генсек. Какие задачи предстоит решить Марку Рютте?

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утром во вторник вступил в должность генерального секретаря НАТО. Сможет ли Рютте привести к консенсусу по важным и сложным вопросам альянс, в котором 32 члена?

Йенс Столтенберг, ушедший в отставку после более чем десятилетнего пребывания на этом посту, заявил, что с Рютте во главе альянс в надежных руках. Его главными задачами будут поддержка Украины и стимулирование членов НАТО к увеличению расходов на оборону.

57-летний Рютте, пробывший у власти 14 лет и дольше всех занимавший пост премьер-министра Нидерландов — опытный игрок на мировой арене.

На международной сцене Рютте заявил о себе в 2014 году, после того как рейс MH17 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит российским ракетным комплексом над восточной Украиной, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, включая 196 граждан Нидерландов. Он тогда пообещал привлечь к ответственности виновных.

"Тот факт, что у него такой большой опыт в поиске путей продвижения вперед, компромиссов, убеждения людей и установления контактов с ними — я думаю, это очень и очень пригодится", — считает Кайса Оллонгрен, бывший министр обороны Нидерландов, работавшая под началом Рютте.

Оллонгрен и другие описывают стиль руководства Рютте как чрезвычайно целеустремленный и практичный. Для такой иерархической организации, как НАТО, это может оказаться неприятным сюрпризом.

По словам дипломатов НАТО, от Рютте ожидают, что он "будет делать все то же самое, но в больших объемах и по-другому".

Кардинального пересмотра задач НАТО не ожидается, но многое зависит от того, сможет ли Рютте привести к консенсусу альянс, в котором 32 члена. Способность НАТО защитить почти 1 миллиард человек, живущих в странах-членах альянса, зависит не только от военной мощи, но и от политического единства.

Перед Рютте стоит множество проблем: возможное возвращение скептически настроенного по отношению к НАТО Дональда Трампа на пост президента США, необходимость увеличить военное присутствие на восточных границах альянса, какое-то решение проблемы членства в НАТО Украины, на котором она давно настаивает, и предоставление ей военной помощи.

Чиновники и дипломаты НАТО ожидают, что Рютте будет придерживаться приоритетов Столтенберга: поддерживать Киев, подталкивать страны НАТО к увеличению расходов на оборону и поддерживать участие США в европейской безопасности.

На новой должности Рютте придется маневрировать, чтобы показать членам НАТО в Восточной Европе, что он понимает их желание надежно защититься от возможного нападения России.

Как считает Петер Батор, до начала этого года занимавший пост посла Словакии в НАТО, Рютте придется ответить на вопрос, каковы амбиции НАТО в отношении восточного фланга и особенно укрепления этого фланга.

После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО удвоила численность войск, развернутых на востоке блока, до 10 000 человек, помимо собственно армий этих стран. Однако в последнее время много говорится об увеличении численности сил альянса до нескольких сотен тысяч.

Восточные страны НАТО требуют больше оружия, в том числе систем ПВО — а это означает необходимость убедить западных членов блока перебросить на восток больше своих собственных вооружений, которым предстоит найти замену.

Увеличение военных расходов

В коридорах штаб-квартиры альянса также поговаривают о том, что Рютте, похоже, придется умерить свою типично голландскую приверженность к бюджетной экономии.

Справедливое распределение финансового бремени — больная тема среди союзников, привыкших к тому, что главное бремя расходов ложится на США.

На саммите ЕС в июне Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц решительно выступили против совместных заимствований для финансирования расходов на оборону. Лидерам нескольких стран эти заявления не понравились: премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что другие лидеры "громко напомнили" Рютте, что он скоро станет боссом НАТО и должен сделать все, чтобы правительства не экономили на обороне.

По оценкам НАТО, 23 из 32 ее членов достигнут цели по расходованию 2% ВВП на оборону в этом году, тогда как 10 лет назад, когда эта задача была поставлена, таких было всего трое. Нидерланды только сейчас достигли этой бюджетной цели.

Многие чиновники НАТО утверждают, что расходы необходимо увеличивать и далее — возможно, до 2,5 % ВВП или даже больше — для того, чтобы дополнительные войска и вооружения соответствовали масштабной реорганизации оборонных планов альянса.

Деньги и оружие для Украины

Первой задачей Рютте станет сохранение поддержки Украины, несмотря на колебания в рядах членов альянса: например, Венгрия отказывается от поставок летальных вооружений, а США и Германия скептически относятся к перспективам вступления Киева в НАТО.

В альянсе растет неопределенность в отношении того, может ли Украина надеяться на победу и как должны выглядеть мирные переговоры.

Успех будет заключаться в том, чтобы убедить членов НАТО продолжать оказывать помощь ВСУ Украины — обещанные 40 миллиардов евро в этом году.

Роль НАТО в противодействии Китаю

Переговоры о расходах будут иметь решающее значение для поддержания роли США в альянсе: Вашингтон внимательно следит не только за ситуацией в Европе, но и в Китае.

С тех пор как Пекин стал квалифицироваться как угроза, члены НАТО изучают, чем грозят те или иные действия Китая для безопасности Европы и Северной Америки.

Должен ли альянс отвечать на расширение влияния Китая (новые инвестиции, распространение дезинформации или потенциальные угрозы критическим инфраструктурам), также будет зависеть от того, насколько США смогут направлять повестку дня альянса в соответствии со своими предпочтениями.

Общая позиция по России

На июльском саммите в Вашингтоне лидеры поставили перед Рютте важную задачу: определить, как строить отношения с Россией в ближайшее время.

Здесь наверняка проявятся различия между позициями членов альянса: страны Балтии традиционно настаивают на предельно жестком отношении к России, тогда как Венгрия или Турция предпочитают более умеренный подход.

Балтийские страны хотят начать строить отношения на новом фундаменте, исходя из реалий, проявившихся после начала российского вторжения в Украину, в частности, аннулировать консультационный совет Россия - НАТО.

Умеренно настроенные члены альянса предпочли бы дождаться разрешения ситуации в Украине, предпочтительно мирного, прежде чем вырабатывать новый формат отношений с Россией.

Дублирование задач в ЕС и НАТО

Возглавляя военный альянс, Рютте тем не менее прекрасно понимает, что Европейский союз также заинтересован в более значительной роли в обеспечении безопасности и обороны континента, особенно когда речь идет о наращивании производства и новых военных разработках.

Такой опыт уже имеется: непростые отношения между Турцией и Кипром — членами обеих организаций — позволили НАТО и ЕС выработать совместную стратегию. Например, сотрудничество осуществлялось на разовой основе в области защиты критически важных инфраструктур.

Однако с учетом того, что ЕС уделяет все больше внимания сфере обороны, возможное дублирование усилий вызывает озабоченность у членов обеих организаций.

Рютте, не раз участвовавший в саммитах ЕС, может помочь устранить несоответствие между растущими оборонными амбициями ЕС и НАТО.

В ЕС вскоре появится первый комиссар по обороне, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, которому поручено возглавить работу над "оборонными проектами, представляющими общеевропейский интерес", такими как европейский воздушный щит и киберзащита.

НАТО традиционно настороженно относится к оборонным амбициям ЕС. Аналитики, однако, считают, что Рютте, как человек прагматичный и фискальный консерватор, сможет поспособствовать сближению позиций обоих блоков в ключевых вопросах.