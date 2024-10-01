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Школьный автобус с детьми сгорел на окраине Бангкока: более 20 погибших (фото, видео)

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Автобус сгорел в Таиланде
Пожарные на месте ЧП. Фото: x.com/ILordOfCruise

Двухэтажный автобус, перевозивший учителей и школьников, загорелся в Таиланде. Погибли, предположительно, более 20 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, на окраине Бангкока во время экскурсии загорелся школьный автобус, перевозивший учеников и учителей. Дети находились на однодневной школьной экскурсии в местный исторический парк.

В салоне автобуса находились 38 детей и 6 учителей. Сообщается, что 16 детей и трое учителей, по данным местных властей, были доставлены в больницу.

По словам главы МВД страны, погибли 25 человек. Также он заявил, что водитель автобуса выжил и скорее всего скрылся, пока его не удалось найти.

По информации издания, лопнувшая шина автобуса проехала по металлическому барьеру, в результате чего образовались искры, которые воспламенили бензобак.

Издание отмечает, что ВОЗ не раз называла Таиланд худшим в мире местом по безопасности дорожного движения - в среднем, в год в ДТП там погибает 20 тыс. человек.

Напомним, летом этого года ехавший из Астаны автобус с пассажирами загорелся в России - пассажиры смогли эвакуироваться. Жертв и пострадавших нет, однако сам автобус полностью сгорел. Как оказалось, он ехал из Астаны в Монголию.

В апреле этого года автобус загорелся на дороге в Алматы. ЧП произошло в Жетысуском районе, на пересечении проспекта Райымбека с улицей Суюнбая и попало на видео. К счастью, никто не пострадал в пожаре.

Аналогичный инцидент произошел в марте текущего года на трассе в Жамбылском районе Жамбылской области. 29 пассажиров самостоятельно эвакуировались из загоревшегося транспорта до прибытия пожарных - на попутках они уехали с места пожара. Автобус сгорел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2168263-shkolnyy-avtobus-s-detmi-sgorel-v-prirode-bangkoka-bolee-20-pogibshih/

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