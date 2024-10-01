Ураган "Хелен" ударил по Северной Каролине. На юго-востоке США пропали без вести 600 человек, подтверждена гибель более 100

Ураган «Хелен» ударил по юго-востоку США и вызвал масштабные разрушения. В общей сложности погибли по меньшей мере 116 человек, большинство из которых жили в Северной и Южной Каролине, где последствия стихийного бедствия были наиболее серьезными.

Ранее ураган «Хелен» обрушился на Флориду, а затем направился в сторону Джорджии, обеих Каролин, и штатов Теннесси и Вирджиния.

Советник президента США Джо Байдена по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что «число жертв может достичь 600 человек, однако это пока не подтверждено».

«Мы знаем, что по меньшей мере 600 человек пропали без вести или их не могут найти», — сказала она.

Президент США Джо Байден пообещал на этой неделе посетить Северную Каролину, чтобы лично посмотреть на последствия урагана, и сделать все возможное для помощи пострадавшим.

Ситуацию в регионе Байден описал так: «Уничтожены целые жилые районы, люди ждут новостей о своих близких, они не знают, все ли с ними в порядке, потому что не работает мобильная связь. Очень многие там не понимают, смогут ли они когда-нибудь вернуться домой — и есть ли еще эти дома».

Больше всего от урагана пострадали горные районы штата Северная Каролина, где потоки воды смывали мосты и здания, разрушенными оказались целые деревни, а популярный у туристов город Ашвилл с населением около 95 тыс. человек оказался отрезан от внешнего мира.

Пока известно о по меньшей мере 46 погибших в Северной Каролине, а в соседней Южной Каролине число погибших составило 27 человек, передает CBS News — партнер Би-би-си в США.

Сотрудники экстренных служб пытаются добраться до пострадавших населенных пунктов, однако спасательная операция осложняется тем, что проехать по многим дорогам пока невозможно. Поэтому ожидается, что число жертв стихийного бедствия возрастет.

Только в округе Банком, центром которого является Ашвил, погибли по меньшей мере 30 человек. Пока неизвестна судьба около 1 тыс. жителей округа, их близкие пытаются с ними связаться, однако сделать это сложно, поскольку во многих регионах отсутствует электричество и мобильная связь.

По данным сайта Poweroutage.us, к утру понедельника из-за урагана без электричества оставались около 2,1 млн жилых домов и предприятий, в том числе около 500 тыс. — в Северной Каролине и Джорджии, а еще 750 тыс. — в Южной Каролине.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что «Хелен» вызвал в штате разрушения «исторических масштабов», были уничтожены целые жилые районы.

«Это беспрецедентный шторм, — цитирует его агентство AFP. — Мы пытаемся обеспечить доставку всего необходимого. Невозможно даже описать физические и психологические последствия. Уровень воды в реках все еще растет, так что опасность пока не миновала».

Ожидается, что восстановительные работы после урагана «Хелен» обойдутся примерно в 95-110 млрд долларов.

Ожидается, что в понедельник ураган переместится в Атлантический океан. «Хелен» была присвоена четвертая категория, это второй по силе уровень урагана, скорость ветра в котором составляет до 240 км/ч.

Однако американские чиновники предупреждают, что вскоре по США могут ударить новые стихийные бедствия, поскольку сезон ураганов заканчивается только 30 ноября.

Ученые связывают частые и интенсивные стихийные бедствия последнего времени с изменениями климата.

Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Кроме того, чем теплее океаны, тем больше они испаряют воды, что питает штормовые системы.