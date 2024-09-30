Роскошные дома престарелых набирают популярность в Южной Корее на фоне старения населения

Роскошные дома престарелых с премиальным сервисом набирают популярность в Южной Корее на фоне стремительного старения населения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Все больше пенсионеров из Южной Кореи выбирают жизнь в премиальных домах престарелых, проживание в которых они оплачивают самостоятельно. В одной из самых быстро стареющих стран мира подобные заведения становятся все более популярными, поскольку такие компании, как Lotte и Hyundai, инвестируют миллиарды долларов в их открытие.

В отличие от государственных домов престарелых, такие заведения предназначены для людей, которые ведут активный образ жизни и способны обслуживать себя самостоятельно, но при этом не хотят заниматься бытовыми вопросами вроде уборки и приготовления пищи. Кроме того, проживание в подобном доме предполагает общение с другими пенсионерами.

До недавнего времени в Южной Корее было мало подобных объектов из-за того, что в стране сильна традиция, когда дети заботятся о престарелых родителях. Однако рождаемость в стране снижается, и постепенно формируется новая категория бездетных пенсионеров.

Кроме того, сейчас граждане Южной Кореи пенсионного возраста богаты, как никогда в истории. Они строили карьеру во времена экономического бума, а значит, имеют возможность оплатить безбедную старость.

В этом году было объявлено, что в Южной Корее появится как минимум девять подобных заведений. Также ожидается, что к 2030 году объем рынка услуг, ориентированных на людей пенсионного возраста, в Южной Корее достигнет 168 трлн вон (121 млрд долларов).