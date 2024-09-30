Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Роскошные дома престарелых набирают популярность в Южной Корее на фоне старения населения

Опубликовано:

Пенсионеры в Сеуле
Пенсионеры в Сеуле. Фото: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

Роскошные дома престарелых с премиальным сервисом набирают популярность в Южной Корее на фоне стремительного старения населения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Все больше пенсионеров из Южной Кореи выбирают жизнь в премиальных домах престарелых, проживание в которых они оплачивают самостоятельно. В одной из самых быстро стареющих стран мира подобные заведения становятся все более популярными, поскольку такие компании, как Lotte и Hyundai, инвестируют миллиарды долларов в их открытие.

В отличие от государственных домов престарелых, такие заведения предназначены для людей, которые ведут активный образ жизни и способны обслуживать себя самостоятельно, но при этом не хотят заниматься бытовыми вопросами вроде уборки и приготовления пищи. Кроме того, проживание в подобном доме предполагает общение с другими пенсионерами.

До недавнего времени в Южной Корее было мало подобных объектов из-за того, что в стране сильна традиция, когда дети заботятся о престарелых родителях. Однако рождаемость в стране снижается, и постепенно формируется новая категория бездетных пенсионеров.

Кроме того, сейчас граждане Южной Кореи пенсионного возраста богаты, как никогда в истории. Они строили карьеру во времена экономического бума, а значит, имеют возможность оплатить безбедную старость.

В этом году было объявлено, что в Южной Корее появится как минимум девять подобных заведений. Также ожидается, что к 2030 году объем рынка услуг, ориентированных на людей пенсионного возраста, в Южной Корее достигнет 168 трлн вон (121 млрд долларов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167515-roskoshnye-doma-prestarelyh-nabirayut-populyarnost-v-yuzhnoy-koree-na-fone-stareniya-naseleniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie