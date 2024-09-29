Авиакомпании ЕС призвали не летать над Ливаном и Израилем
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Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) обратилось к авиакомпаниям с рекомендацией не выполнять полеты над Ливаном и Израилем, передает NUR.KZ.
На сайте Агентства по безопасности полетов Европейского союза (EASA) опубликована информация об отслеживании ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию после недавнего всплеска военных обменов между Израилем и Хезболлой.
"Отмечено общее усиление авиаударов и ухудшение ситуации в области безопасности, что влияет на безопасность воздушного пространства над Израилем и Ливаном. Европейская комиссия и EASA приняли решение выпустить бюллетени, рекомендующие не выполнять полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля. Рекомендация действительна до 31 октября 2024 года и может быть пересмотрена ранее и адаптирована или отозвана в зависимости от пересмотренной оценки", - сказано в обращении.
Напомним, 27 сентября израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла".
28 сентября, в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.
Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.
После этого президент США Джо Байден отреагировал на смерть лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167267-aviakompanii-es-prizvali-ne-letat-nad-livanom-i-izrailem/
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