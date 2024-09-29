Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Авиакомпании ЕС призвали не летать над Ливаном и Израилем

Опубликовано:

Кабина пилота
Кабина пилота. Иллюстративное фото: JGI/Daniel Grill/Getty Images

Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) обратилось к авиакомпаниям с рекомендацией не выполнять полеты над Ливаном и Израилем, передает NUR.KZ.

На сайте Агентства по безопасности полетов Европейского союза (EASA) опубликована информация об отслеживании ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию после недавнего всплеска военных обменов между Израилем и Хезболлой.

"Отмечено общее усиление авиаударов и ухудшение ситуации в области безопасности, что влияет на безопасность воздушного пространства над Израилем и Ливаном. Европейская комиссия и EASA приняли решение выпустить бюллетени, рекомендующие не выполнять полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля. Рекомендация действительна до 31 октября 2024 года и может быть пересмотрена ранее и адаптирована или отозвана в зависимости от пересмотренной оценки", - сказано в обращении.

Напомним, 27 сентября израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла".

28 сентября, в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

После этого президент США Джо Байден отреагировал на смерть лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167267-aviakompanii-es-prizvali-ne-letat-nad-livanom-i-izrailem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie