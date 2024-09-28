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Новости русской службы Би-би-си

Ураган "Хелен" в США: погибли более 40 человек

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Разрушения из-за урагана "Хелен" в США
Разрушения. Фото: Sean Rayford/Getty Images

По меньшей мере 43 человека погибли и миллионы остались без электричества из-за урагана «Хелен» на юго-востоке США. Шторм сначала обрушился на Флориду, затем сместился севернее, в Джорджию, а также в Северную и Южную Каролины.

Хотя спустя сутки «Хелен» существенно ослабла, метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе сильных порывов ветра, ливневых дождей и возникновения торнадо. Дома и дороги в зоне урагана частично затоплены.

Одна из пострадавших от наводнения семей рассказала Би-би-си, что они были вынуждены покинуть свой дом вплавь, чтобы перебраться в безопасное место. Страховые компании оценивают ущерб, нанесенный «Хелен» во многие миллиарды долларов.

Урагану «Хелен» присвоена четвертая категория, это второй по силе уровень урагана, скорость ветра в котором составляет до 240 км/ч.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, в течение суток «Хелен» должна утихнуть, однако сохранится угроза сильных ветров, наводнений и оползней.

«Хелен» заняла 14-ю строчку в рейтинге мощности ураганов в США за все время наблюдений. При этом ее ширина оценивается в 675 км, а это уже третий результат в истории — крупнее были «Ида» в 2017-м и «Опал» в 1996-м годах.

По меньшей мере восемь человек погибли во Флориде с пятницы, сообщают власти. Губернатор Джорджии Брайан Кэмп сообщил, что в штате из-за урагана погибли как минимум 15 человек, включая одного спасателя. Кэмп распорядился задействовать в спасательных работах 1 тыс. служащих Национальной гвардии. По словам губернатора, в штате перекрыто более 150 дорог, вышли из строя 1,3 тыс. светофоров, а в некоторых зданиях остаются заблокированные люди.

В Южной Каролине, по данным CBS News, погибли не менее 17 человек. Из Северной Каролины сообщают о двух жертвах, об одной — из Вирджинии.

А в штате Теннесси, в городе Эрвин, как пишут СМИ, на крышу больницы выбрались 58 пациентов и сотрудников, откуда из-за погодных условий их сперва не получалось эвакуировать ни лодками, ни вертолетами. Позже людей все же забрали с крыши здания вертолеты полиции и Нацгвардии.

Сообщается, что из-за «Хелен» без электричества остались четыре миллионы домохозяйств и коммерческих абонентов.

Жительница города Холмс-Бич во Флориде Бриана Ганье рассказала Би-би-си, что заметила вместе с семьей, как в их дом начала заливаться вода, и принялась переносить вещи на столы и кровати, пока не услышала громкий хлопок: «Мы с семьей переглянулись, и вода хлынула внутрь». Ганье говорит, что взяла домашних животных, бумажник, зарядные устройства и уплыла из дома вместе с членами семьи, когда вода доходила им до плеч.

Президент США Джо Байден призвал жителей слушаться представителей местных властей и следить за объявлениями об эвакуации. В округе Тейлор во Флориде департамент шерифа попросил жителей, которые отказываются эвакуироваться, написать свои имена и даты рождения несмываемыми чернилами у себя на руках, «чтобы вас смогли опознать и сообщить семье».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167086-uragan-helen-v-ssha-pogibli-bolee-40-chelovek/

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