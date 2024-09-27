Беларусь выпустит свой мобильный телефон, пообещал Лукашенко
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Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси собираются сделать отечественный мобильный телефон со своим программным обеспечением, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.
Такое заявление президент Беларуси сделал сегодня, 27 сентября, на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР).
Лукашенко отметил, что в Беларуси уже разрабатывают свои автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны.
"Страна развивается, люди также развиваются... И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он.
Ранее Лукашенко, вручая государственную награду ведущему бухгалтеру Управделами президента Беларуси, в шутку спросил ее, почему она не повышает ему заработную плату.
Недавно белорусский лидер высказался о переговорах России и Украины. По его словам, их необходимо провести в Стамбуле.
В сентябре Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления "протестной направленности". Также он рассказал, что будет началом, по его мнению, третьей мировой войны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2166837-belarus-vypustit-svoy-mobilnyy-telefon-poobeshchal-lukashenko/
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