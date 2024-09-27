Написать свое имя на руке или ноге призвали в США тех, кто отказался эвакуироваться из-за урагана

На Флориду обрушился ураган "Хелен", которому уже присвоили 4 категорию, определив чрезвычайно опасным. Ветер усиливается. Без электричества остались уже более миллиона человек, передает NUR.KZ.

Ураган "Хелен", накрывший Флориду в четверг, уже признан чрезвычайно опасным.

Офис шерифа округа Тейлор в штате Флорида на официальной странице ведомства в Facebook призвал всех жителей, гостей и эвакуированных воздержаться от возвращения в район до официального указа Центра МЧС.

"Если вы или ваши знакомые решили не эвакуироваться, пожалуйста, напишите свое имя, дату рождения и важную информацию на руке или ноге перманентным маркером, чтобы вас опознали и оповестили семью", - просят американцев в публикации, где шериф также призывает жителей отправить информацию по локациям, где они находятся, чтобы поисково-спасательные службы распределили их по приоритетности.

На сайте The Washington Post сообщаются новости по ситуации.

По последней информации центра МЧС, вызванный ураганом "Хелен" штормовой нагон в районах, близких к выходу на сушу, в некоторых местах создаст условия, "непригодные для выживания". Помимо штормового нагона, "разрушительные и опасные для жизни ветры ураганной силы" пронесутся далеко вглубь страны, также возможны проливные дожди.

Более миллиона человек в штате уже остались без электричества, отключения распространяются по всему юго-востоку округа.

Метеоролог Брайан Беннет в соцсети X сообщает, что в заливе Тампа наблюдается самый сильный штормовой нагон за более чем 100 лет, и вода продолжает подниматься.

Новостные каналы и пользователи в соцсети Х делятся устрашающими видео происходящего.

Сообщается, что в сфере влияния урагана находится около 40 млн человек.

Напомним, ранее в мае на США также обрушился сильнейший ураган. 14 взрослых и четверо детей погибли в четырех штатах Америки. Из-за погодных условий под угрозой находились около 109 млн человек. В штате Айова торнадо в те дни нанес серьезный ущерб городу Гринфилд.

В апреле в в Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде утопают даже взлетно-посадочные полосы аэропорта. Видео с ураганом распространились в Сети. В Турции апрельский ураган повалил деревья, снес крыши и минарет мечети Бадемлик в городе Чанкыры.

В июне ураган "Эдгар" охватил Москву. В столице России бушевали ветер, грозы и ливни, отмечены разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как пишут на сайтах структур МЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия, безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.