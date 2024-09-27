Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Написать свое имя на руке или ноге призвали в США тех, кто отказался эвакуироваться из-за урагана

Опубликовано:

Ураган "Хелен" во Флориде
Ураган "Хелен" во Флориде. Фото: x.com/weatherbryan

На Флориду обрушился ураган "Хелен", которому уже присвоили 4 категорию, определив чрезвычайно опасным. Ветер усиливается. Без электричества остались уже более миллиона человек, передает NUR.KZ.

Ураган "Хелен", накрывший Флориду в четверг, уже признан чрезвычайно опасным.

Офис шерифа округа Тейлор в штате Флорида на официальной странице ведомства в Facebook призвал всех жителей, гостей и эвакуированных воздержаться от возвращения в район до официального указа Центра МЧС.

"Если вы или ваши знакомые решили не эвакуироваться, пожалуйста, напишите свое имя, дату рождения и важную информацию на руке или ноге перманентным маркером, чтобы вас опознали и оповестили семью", - просят американцев в публикации, где шериф также призывает жителей отправить информацию по локациям, где они находятся, чтобы поисково-спасательные службы распределили их по приоритетности.

На сайте The Washington Post сообщаются новости по ситуации.

По последней информации центра МЧС, вызванный ураганом "Хелен" штормовой нагон в районах, близких к выходу на сушу, в некоторых местах создаст условия, "непригодные для выживания". Помимо штормового нагона, "разрушительные и опасные для жизни ветры ураганной силы" пронесутся далеко вглубь страны, также возможны проливные дожди.

Более миллиона человек в штате уже остались без электричества, отключения распространяются по всему юго-востоку округа.

Метеоролог Брайан Беннет в соцсети X сообщает, что в заливе Тампа наблюдается самый сильный штормовой нагон за более чем 100 лет, и вода продолжает подниматься.

Новостные каналы и пользователи в соцсети Х делятся устрашающими видео происходящего.

Сообщается, что в сфере влияния урагана находится около 40 млн человек.

Напомним, ранее в мае на США также обрушился сильнейший ураган. 14 взрослых и четверо детей погибли в четырех штатах Америки. Из-за погодных условий под угрозой находились около 109 млн человек. В штате Айова торнадо в те дни нанес серьезный ущерб городу Гринфилд.

В апреле в в Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде утопают даже взлетно-посадочные полосы аэропорта. Видео с ураганом распространились в Сети. В Турции апрельский ураган повалил деревья, снес крыши и минарет мечети Бадемлик в городе Чанкыры.

В июне ураган "Эдгар" охватил Москву. В столице России бушевали ветер, грозы и ливни, отмечены разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как пишут на сайтах структур МЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия, безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2166654-napisat-svoe-imya-na-ruke-ili-noge-prizvali-v-ssha-teh-kto-otkazalsya-evakuirovatsya-iz-za-uragana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie