В Японии оправдали мужчину, больше 50 лет ждавшего смертной казни. Улики против него были сфабрикованы

88-летний японец Ивао Хакамада 56 лет просидел в тюрьме в ожидании смертной казни за убийство. Суд оправдал его, придя к выводу, что представленные следствием улики против Хакамады были сфабрикованы. Это самый долгий срок, проведенный кем-либо в мире в ожидании приведения смертного приговора в исполнение.

Ивао Хакамада был приговорен к смертной казни в 1968 году по обвинению в убийстве целой семьи — своего начальника, его жены и двух детей- подростков.

Пересмотр дела Хакамады был назначен в 2014 году, после того как суд принял во внимание подозрения защитников, что следователи, работавшие над делом полвека назад, могли подбросить улики.

Это массовое убийство 50 лет назад взбудоражило японское общество, и возобновление процесса вызвало большой резонанс. Порядка 500 человек выстроились в четверг у здания суда в Сидзуоке в надежде занять места, отведенные для публики.

После того как суд отменил приговор, сторонники Хакамады, ожидавшие на улице, начали кричать "банзай".

Сам Ивао Хакамада на слушаниях не присутствовал. Суд освободил его от участия в любых процедурах в связи с ухудшившимся состоянием его психического здоровья.

По словам его адвокатов и семьи, десятилетия содержания под стражей, в основном в одиночной камере и под постоянной угрозой казни, нанесли тяжелый урон его психике.

В 2014 году его выпустили из тюрьмы, позволив дожидаться пересмотра дела под опекой сестры Хидеко в ее доме.

Сейчас ей 91 год. В прошлом году, когда началось повторное судебное разбирательство, она заявила, что испытывает огромное облегчение, так как ее брат заслуживает справедливости.

Окровавленная одежда в баке с мисо

Хакамада — бывший профессиональный боксер. В 1966 году он работал на заводе по производству мисо (японская приправа, обычно в виде пасты) в городе Сидзуоке, к западу от Токио.

В то же время в доме его работодателя произошел пожар, после которого из дома были извлечены тела всех четырех членов семьи. Судмедэкспертиза установила, что все они сначала были зарезаны.

Полиция обвинила Хакамаду в убийстве семьи, поджоге их дома и краже 200 тыс. иен наличными.

Сначала он отрицал свою причастность, но позднее дал признательные показания, хотя заявил, что дает их под принуждением, так как устал от избиений и допросов, продолжавшихся по 12 часов в день.

В 1968 году он был признан виновным в убийстве и поджоге и приговорен к смертной казни.

В качестве главной улики против него следствие предъявило окровавленную одежду, найденную в баке с пастой мисо вскоре после обнаружения тел.

Следователи настаивали, что одежда принадлежит Хакамаде. Однако адвокаты подсудимого в течение многих лет заявляли, что ДНК с одежды не совпадает с ДНК Хакамады. Это доказывало, что одежду как минимум мог надевать кто-то еще. Кроме того, защитники указывали на детали, свидетельствовавшие, что улики могли быть сфабрикованы.

Но все эти аргументы возымели действие только в 2014 году, когда главным судьей был Хироаки Мураяма. Он усомнился в том, что одежда из бака с мисо имела отношение к Хакамаде.

"Дальнейшее задержание обвиняемого несправедливо, поскольку вероятность его невиновности стала в достаточной степени очевидной", — заявил тогда Мураяма, освободив Хакамаду из тюрьмы и назначив повторное рассмотрение дела.

Оно началось лишь в прошлом году, а в четверг суд огласил свое решение.

Объявляя о том, что Хакамада признается невиновным, судья также сказал, что, к стыду для всей системы правосудия Японии, он вынужден также признать, что улики в деле почти 60-летней давности действительно были сфабрикованы прокуратурой.

Повторные судебные процессы над заключенными, приговоренными к смертной казни, в Японии редки: суд над Хакамадой — лишь пятый случай в послевоенной истории Японии.

США и Япония — единственные страны "Большой семерки", которые до сих пор применяют смертную казнь. В отличие от США, в Японии казнь осуществляется в основном через повешение. Заключенных уведомляют о приведении приговора в исполнение всего за несколько часов.