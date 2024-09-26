"Украины больше нет": Трамп выступил с критикой в адрес Зеленского

Дональд Трамп выступил с открытой критикой Зеленского, заявив, что Украина уничтожена, а украинский президент по-прежнему отказывается заключить сделку по перемирию с Россией, передает NUR.KZ.

Информация о выступлении Трампа в Минт-Хилле, Северная Каролина, появилась на сайте CNN. Издание отмечает, что эта речь Трампа стала самой открытой критикой Зеленского с начала войны.

"Эти города исчезли, их больше нет, а мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался заключить сделку, Зеленскому. Любая сделка была бы лучше, чем ситуация, в которой вы сейчас находитесь. У вас есть страна, которая была уничтожена, и ее невозможно восстановить", — сказал Трамп в среду.

Отмечается, что риторика бывшего президента соответствует настроениям в Республиканской партии, где пытаются подсчитать, сколько средств налогоплательщиков США пошли на поддержку безопасности Зеленского во время его поездки в Пенсильванию.

В то же время республиканцы утверждают, что Зеленскому нужно держаться подальше от американской политики после того, как он назвал сенатора Дж. Д. Вэнса, напарника Трампа по вице-президентской гонке, "слишком радикальным" в интервью, опубликованном в выходные.

Раскол мнений становится более явным на фоне того, что лидеры республиканцев пока отказываются встречаться с Зеленским, пока он находится в Вашингтоне, в то время как демократы приветствуют эту возможность.

В своей речи в Минт-Хилле Трамп обвинил Байдена и Харрис во вторжении России на Украину и заявил, что они "создали эту ситуацию глупостью своих слов, каждым своим шагом".

"Они заперты в этой ситуации. Это печально, они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет, это больше не Украина. Вы никогда не сможете заменить уничтоженные города и поселки, и вы никогда не сможете заменить мертвых людей, так много мертвых людей", — сказал Трамп.

Он сказал, что заключение на более раннем этапе конфликта сделки о передаче части территории русским предотвратило бы большую катастрофу. По мнению Трампа, Байден должен был организовать заключение такой сделки между Украиной и Россией.

Напомним, ранее на митинге в Пенсильвании Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим торговцем в истории". "Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 млрд долларов", - заявил Трамп.

В недавнем интервью Илону Маску Трамп признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с Владимиром Путиным. Он также рассказал, что предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.

Помимо этого, ранее Трамп заявил, что в случае прихода к власти он намерен начать свою работу с урегулирования конфликта в Украине.

Добавим, Владимир Зеленский сообщил, что везет в США "План победы", который во время визита представит президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты от демократов и республиканцев Камале Харрис и Дональду Трампу. Что это может быть за документ, разбиралась Русская служба Би-би-си.

Сегодня, 26 сентября, стало известно, что президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере 375 млн долларов.