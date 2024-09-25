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Илон Маск опроверг слухи о романе с премьер-министром Италии

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Илон Маск опроверг распространившихся в интернете и СМИ сообщений, приписывающих ему романтические отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

По данным "РИА Новости", Маск сделал опровержение в соцсети Х в ответ на фото пользователя, где Маск и Мелони улыбаются друг другу на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони", - ответил Маск.

"РБК" также пишет, что Маск таким образом прокомментировал слухи, распространенные после публикации его фотографии с итальянским премьером.

"Это любовь?" - писало издание New York Post. Кроме того, издание Politico отмечало взаимные любезности, которыми Мелони и Маск обменивались в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может получить должность в правительстве США в случае победы Трампа на выборах. Трамп заявил, что в случае его избрания президентом США он создаст новую комиссию для оценки эффективности работы правительства. Ей будет поручено провести полный финансовый и операционный аудит деятельности федерального правительства и дать рекомендации по радикальным реформам. По словам Трампа, возглавить эту комиссию может Илон Маск, который уже согласился на эту роль.

До этого Илон Маск провел двухчасовую беседу с Дональдом Трампом, которая транслировалась в социальной сети X, что владеет миллиардер. В разговоре Маск призвал американцев голосовать за Трампа на предстоящих президентских выборах в США и намекнул на желание возглавить правительственную комиссию, писала Русская служба Би-би-си.

Также сообщалось, что состояние Илона Маска сократилось на 16 млрд долларов из-за обвала акций Tesla, однако он все еще остается самым богатым человеком в мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2166045-ilon-mask-oproverg-sluhi-o-romane-s-premer-ministrom-italii/

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